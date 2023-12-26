احذر تناول هذه المشروبات ترفع الكوليسترول بشكل مضاعف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الكوليسترول هو مادة شمعية توجد في الدم، ويحتاج الجسم إلى مادة الكوليستيرول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

وهناك مشروبات غير صحية تزيد خطراً مضاعفاً في ارتفاع الكوليسترول وتشمل ما يلي وفقًا لما جاء في موقعي"هيلث لاين"، "ويب ميد".

شرب الكحول

الكحول يمكن أن يزيد في الواقع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويرفع ضغط الدم، ويساهم في السمنة، ويزيد مستويات الدهون التي تسمى الدهون الثلاثية في الدم.

المشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من السكريات المضافة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الدهون الثلاثية.

الحليب كامل الدسم: المشروبات التي تحتوي على الدهون المشبعة تزيد خطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم.

مشروبات الطاقة: تحتوي على كمية كبيرة من الكافيين والسكر، والتي تزيد نسبة الكوليسترول بالدم.

نصائح لتجنب المشروبات التي ترفع الكوليسترول:

تناول المزيد من الماء.

اختيار المشروبات قليلة الدسم.

اختيار منتجات الألبان النباتية.

الابتعاد عن تناول الكحول والكافيين.

بالإضافة إلى ما يلي:

اتباع نظام غذائي صحي,

ممارسة الرياضة بشكل متواصل.

فقدان الوزن الزائد.