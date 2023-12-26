فلوس كتير ومشروع خاص".. بسنت يوسف تكشف توقعات برج العذراء لعام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمواليد برج العذراء خلال عام 2024.

وقالت بسنت التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": يحصل مواليد برج العذراء على دعم مادي ومعنوي من الآخرين وفرصة عظيمة للتقدم المهني".

وتابعت خبيرة التاروت: "لدى العذراء حرية مهنية ومالية وعملية، لذا يمكنهم القيام بمشروع خاص".

وأضافت: "قد يحصل مولود العذراء على ترقية استثنائية أو جائزة بشكل مفاجىء أو تكريم لمجهوداته السابقة".

وأشارت: "مكاسب مالية في الطريق إليك، وتسافر إلى الخارج بشكل مكثف".

وواصلت: "سيكون لمولود العذراء دور مهم مهنيا، ووفرة مالية في النصف الثاني من شهر مارس.

ولفتت: "على الصعيد العاطفي سيعثر على شريك حياة مناسب بداية من سبتمبر إلى آخر شهر نوفمبر".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.