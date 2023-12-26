نجاحات لهذه الفنانة ومفاجأة لـ عمرو دياب.. خبيرة تارو تكشف حظوظ المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لبعض المشاهير ونجوم الفن خلال عام 2024، ومنهم الزعيم عادل إمام والمطرب عمرو دياب والفنانة أنغام.

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لبعض المشاهير ونجوم الفن خلال عام 2024، ومنهم الزعيم عادل إمام والمطرب عمرو دياب والفنانة أنغام.

وقالت بسنت التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "تستقر صحة الزعيم الفنان عادل إمام خلال عام 2024".

وأضافت: "أما الإعلامي عمرو أديب يحصل على أموال كثيرة خلال العام القادم".

وتابعت خبيرة التاروت: "صحة الفنان عمرو دياب تكون جيدة، وعلى الصعيد العاطفي يمكن أن يحدث زواج بشكل مفاجئ".

وأشارت: "الفنانة أنغام لديها نجاحات عظيمة طوال عام 2024، وتشعر بمزيد من الراحة النفسية، وتبل مجهود أقل.

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.