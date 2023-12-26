«متشتريش من الفرن تاني».. أسهل طريقة لعمل الفينو في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر عيش الفينو من أكثر المخبوزات التي تفضل الأمهات شرائها لإعداد سندوتشات لذيذة لأطفالهن صباحا عند الذهاب إلى المدرسة أو في العشاء كأكلة خفيفة.

ولكي توفر ربة المنزل في الميزانية ولا تحتاج لشراء الفينو طوال الأسبوع، تقدم «هن» في السطور التالية، أسهل الخطوات لصنعه في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل خبز الفينو في المنزل

مقادير عمل خبز الفينو:

كيلو دقيق بما يعادل 5 أكواب.

20 جرامًا من الخميرة الفورية.

4 جرامات من محسن الخبز.

20 جرامًا من السكر.

20 جرامًا من اللبن البودر.

20 جرامًا من الزبدة.

550 مليلتر من الماء.

10 جرامات من الملح.

2 صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من القهوة المذابة في مياه أو لبن.

كمية قليلة من اللبن.

خطوات عمل الفينو في المنزل

الخطوة الأولى:

ضعي المكونات الجافة أولا وهي الدقيق والخميرة ومحسن الخبز والسكر والملح واللبن البودر، وامزجيها ببعضها جيدًا حتى تصبح خليطًا واحدًا.

الخطوة الثانية:

أحضري وعاء وضعي فيه الزبدة، ثم ضعي المواد السابقة وامزجيها، وبالتدريج أضيفي المياه، ويفضل استخدام اليد في هذه الخطوة لمدة 5 دقائق، وذلك لتحصلي على قوام مناسب للعجين، وفي حالة كان لديك في المطبخ العجان ينصح باستخدامه لتوفير الوقت والجهد، مع وضع المياه الساخنة أو اللبن.

الخطوة الثالثة:

بعد الانتهاء من صنع العجينة، ينصح بتقسيمها إلى قطع دائرية ثم تركها لتخمر لمدة 10 أو 15 دقيقة، مع التأكد من تغطيتها جيدا ووضعها في مكان دافئ.

الخطوة الرابعة:

شكلي العجينة إلى أصابع لتكون أقرب إلى شكل الفينو، ثم لفيها على شكل «رول» وضعيها مجددا حتى تختمر، لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، ولكي تحصلي على لون ذهبي، يفضل دهن الفينو بصفار البيض، مع السكر والفانيليا والقهوة والملح والحليب جيدًا، وبعد وضعه في الفرن قدميه لأفراد أسرتك بمذاق وشكل شهي مع كوب من اللبن أو شرائح الجبن حسب الرغبة.