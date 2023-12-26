"ثروة كبيرة وتحذير".. بسنت يوسف تكشف عن توقعات برج الحمل في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمواليد برج الحمل خلال عام 2024.

وقالت بسنت التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "بداية من 20 مارس 2024 ستتغير حياة مواليد برج الحمل".

وتابعت خبيرة التاروت: " يستطيع أصحاب هذا البرج التفوق وخطف الأنظار بداية شهر يونيو".

وأضافت: "لدى برج الحمل نجاحات مادية على فترات متفرقة من عام 2024، وسوف يحصل على ثروة كبيرة".

وأشارت: "شهر أبريل من أهم شهور السنة على الجانب المادي والمهني بالنسبة لمواليد برج الحمل".

ولفتت: "النصف الثاني من شهر مايو وأكتوبر يشهد الخروج من علاقة عاطفية صعبة أوالإرتباط والزواج، لذا يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ أي قرار".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.