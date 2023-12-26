"نجاحات وتحذير مهم".. بسنت يوسف تكشف مفاجأة لـ برج الأسد في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمواليد برج الأسد خلال عام 2024.

وقالت بسنت التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "برج الأسد يتجه نحو المجد بنجاح باهر وشهرة واسعة".

وأضافت خبيرة التارو: "التكنولوجيا والسوشيال ميديا سيكون لهما دورا كبيرا في نجاحات برج الأسد".

وتابعت: "سيقابل مولود برج الأسد أصدقائه بعد فترة طويلة من الغياب".

وأشارت: "يجب الحذر من التسرع أثناء اتخاذ القرارات المهمة والتنفيذ".

ولفتت: "لا تسمح لـ أي شخص أن يشعرك بالذنب أو التقصير أو الاستجابة لرغباتك بإندفاع".

وحذرت مواليد برج الأسد من الوقوع في فخ بحسن نية من أعدائه أو منافسيه، لذا يجب حماية الأسرار الشخصية.

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.