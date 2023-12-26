"أموال وسفر ورجوع حق".. بسنت يوسف تكشف عن توقعات برج السرطان لـ 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعاتها لمواليد برج السرطان خلال عام 2024.

وقالت بسنت التي حلت ضيفة على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "يشهد الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 مشكلات عاطفية لمواليد برج السرطان".

وتابعت خبيرة التارو: "21 يونيو بداية ممتازة لمواليد هذا البرج ونجاحات وسفر وأموال ورجوع حق".

وأضافت: "يشعر مولود السرطان بحب وحنان ودعم من الآخرين بعد فترة طويلة من العناء".

وأوضحت: "ينطلق نحو القيادة والتمييز وتعزيز الوضع المالي وزيادة الدخل خلال عام 2024".

وأشارت: "دخول علاقات جديدة إلى حياته يساعده في زيادة دخله وحصوله على فرص عظيمة".

واستكملت: "يستطيع مواليد برج الأسد القيام بعدة مشاريع ناجحة ومربحة بشكل سريع".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.