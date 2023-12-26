لايف ستايل

خبيرة التارو بسنت يوسف تكشف عن تغيرات تاريخية تؤثر على العالم في 2024- "فيديو"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعات وتغييرات تاريخية تحدث خلال عام 2024.

وقالت بسنت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "يشهد عام 2024 تشكيل وزارة جديدة في مصر".

وأضافت: " الوزراء الجدد سيكون لهم دور مهم جدا".

وتابعت بسنت: "تحدث مناوشات بين مصر وإسرائيل خلال عام 2024، يمكن أن تكون البداية لشيء أكثر خطورة".

وأشارت: "الرئيس الأمريكي بايدن غالبا لا يفوز في الانتخابات الأمريكية".

واستكملت: "تشهد جمهورية مصر العربية استقرار وهدوء في 2024".

واختتمت: "تشهد مصر فيروس بسيط ولكن ليس خطير خلال عام 2024".

واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.

وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا