لن تتخيل ما يفعله كوب من الحليب في الدهون الثلاثية والكوليسترول بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول الحليب من العادات الغذائية الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، لاحتوائه على مستويات جيدة من الكالسيوم التي يحتاجها الجسم لصحة العظام، ولكن يتساءل العديد حول تأثيره على مستويات الكوليسترول في الجسم.

لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على تأثير الحليب على الدهون الثلاثية والكوليسترول في الجسم، حسب ما ذكره موقع "Everydayhealth".

عادة ما تتأثر الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول الضار في الجسم، على حسب إذا كان كامل الدسم أو خالي الدسم.

حيث يعتبر الحليب كامل الدسم، ،غني بالبروتين وعناصر غذائية ضرورية لصحة الجسم ويوفر ثلث الكمية اليومية الموصى بها من الكالسيوم للشخص، بالإضافة إلى البوتاسيوم، والأوميغا 3 التي تعزز من صحة القلب، وتحمي من ارتفاع ضغط الدم، حسب ما وجدت دراسة نشرت في مجلة Food Science & Nutrition.

ولكن ذلك لا ينفي أن الحليب كامل الدسم غني بالسعرات الحرارية ودسم، ويحتوي على الدهون المشبعة، وبالتالي تزيد من مستويات الكوليسترول الضار لديك، وذكر الدكتور"جون داي" ، طبيب القلب في سولت ليك سيتي، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ارتفاع الدهون المشبعة في النظام الغذائي تزيد من الكوليسترول الضار مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما ينصح بعض الأطباء في جمعية القلب الأمريكية، أن الأفضل على صحة الجسم وعلى مستويات الكوليسترول تناول الحليب خالي الدسم لعدم وجود دهون مشبعة، و انخفاض السعرات الحرارية داخله وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.