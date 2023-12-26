طريقة عمل الكبدة بالردة.. «طعم مميز هيعجب أطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل الكبدة بالردة من الأسئلة المتداولة بين السيدات في جلسات الأصدقاء التي يتبادلون فيها الحديث عن الوصفات، وبسبب شهرة الكبدة ومذاقها الشهي الذي يحبه الأطفال والكبار، بالإضافة إلى فوائدها التي لا حصر لها، قدمت الشيف أميرة شنب وصفة وخطوات الأكلة التي أثارت فضول الكثيرات وهي الكبدة بالردة، وهو ما نقدمه في السطور التالية.

مقادير الكبدة بالردة

-شرائح الكبدة بكمية مناسبة، حسب عدد الأفراد الذين يتناولون الوجبة.

-ثوم مفروم.

-كمون.

- ملح.

- فلفل، حسب رغبة الأشخاص الذين يتناولون الطعام.

- كمية مناسبة من الردة.

- كمية مناسبة من الدقيق.

- فلفل أخضر شرائح.

- كمية مناسبة من الزيت.

- كزبرة ناشفة.

- عصير ليمون.

- خل أبيض.

- بقدونس مفروم.

طريقة عمل الكبدة بالردة

- أول خطوة في طريقة عمل الكبدة بالردة؛ قومي بإحضار الكبة، وضعي بها الفلفل الرومي مع البقدونس مع الملح والفلفل، ثم اخلطيها جيدا.

- أضيفي الكزبرة والكمون والثوم، بالإضافة إلى قليل من عصير الليمون والخل.

- اخلطي المكونات جيدا حتى تصبح كالمعجون وتبلي الكبدة بالخليط جيدا.

- اخلطي الردة مع قليل من الدقيق ثم قومي بوضع شرائح الكبدة بالخليط لتغطى بها الكبدة.

- ضعي الكبدة بعد إخراجها من الخليط في الزيت حتى تنضج.

- وضع الكبدة في الأطباق على حسب عدد الأفراد، وتزين بالكزبرة والبقدونس وتقدم.

مقادير الكبدة الإسكندراني

- نصف كيلو كبدة بقري مقطعة مثل الشاورما.

- فلفل أخضر وأحمر.

- فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

- ملح.

- فلفل.

- 2 ملعقة زيت عباد الشمس حسب الرغبة.

- 2 ملعقة كبيرة ثوم.

- 2 ملعقة خل.

- 2 ملعقة ليمون.

- 2 خبز أسمر باجيت.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

- بعد معرفة طريقة عمل الكبدة بالردة، جهزي أيضًا لأطفالك الكبدة الإسكندراني بالخطوات التالية:

-في طاسة ضعي الزيت ثم أضيفي نصف كمية الثوم وشوحيها جيدا.

- ثم ضيفي الكبدة وقلبيها ثم تبليها بالملح والفلفل والكمون والبابريكا ثم ضفي الفلفل الأحمر والأخضر.

- قلبيهم جيدا واتركيها 3 دقائق ثم أضيفي الخل والليمون والثوم وقلبيهم وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

- نصف كيلو كبدة مكعبات.

- 2 بصلة مكعبات.

- ثمرة فلفل أخضر رومي.

- 3 ثمرة طماطم.

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

- نصف عصير ليمون.

- ملعقة كبيرة سمنة.

- ملح وفلفل أسود.

- خبز بلدي للتقديم.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

وبجانب طريقة عمل الكبدة بالردة، نستعرض خطوات تحضير الكبدة بالبصل في السطور التالية:

-في طاسة متوسطة الحجم، شوحي البصل في السمنة على النار.

- ضيفي للبصل الملح والفلفل الأسود.

- ضيفي للخليط السابق الكبدة، ثم عصير الليمون عليها.

- يُضاف الفلفل الأخضر الرومي والطماطم.

- قلبي الخليط على النار حتى تمام النضج.

- ضيفي لها الثوم ويقلب الخليط على النار.

- تقدم الكبدة مع الخبز البلدي.

الكبدة بالبصل والفلفل

-نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

-بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

-حبة طماطم كبيرة الحجم منزوعة البذر ومقطعة لمكعبات صغيرة.

- حبة فلفل أحمر حلو متوسطة الحجم، مقطعة لمكعبات صغيرة.

-حبة فلفل أحمر حار كبير الحجم، منزوعة البذر ومقطعة لشرائح رفيعة.

-3 ملاعق كبيرة زيت.

-2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

-2 ملعقة كبيرة من الخل.

-ملعقة صغيرة كمون مطحون.

-ملعقة صغيرة ملح.

-نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

- سخني الزيت فى مقلاة كبيرة على نار عالية، وضيفي إليه شرائح البصل، وتقلب به لمدة دقيقتين أو حتى تلين، قومي بتهدئه النار.

- أضيفي شرائح الكبدة وقطع الفلفل الأحمر الحلو والحار والبهارات للبصل، وقلبي الخليط على النار من وقت لآخر حتى يتغير لون الكبدة وتبدأ في التحمير.

- أضيفي الخل والطماطم والملح للخليط، واستمري في التقليب من وقت لآخر حتى تجف سوائل الكبدة وتحمر.

- أضيفي عصير الليمون للخليط ويقلب جيد، وارفعيه من عن النار، واسكبي خليط الكبدة في وعاء التقديم، وقدمي مع الأرز الخبز.