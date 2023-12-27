الامارات | أسماء المواليد الأكثر شعبية في 2023 بأميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يعد الآباء يختارون لمواليدهم الجدد أسماء من بين تلك الشائعة التي كانت تهيمن ذات يوم على أسماء المواليد الأكثر شيوعاً في الدليل الأميركي الخاص بشركة أبحاث «بيبي سنتر» الشهيرة، كاسمي «مايكل» أو «أبيغيل».

وصار الآباء يقومون بدلاً من ذلك، باختيار أسماء غير تقليدية، مثل «لونا» أو «آشر»، ويبتعدون عن تلك التي كانت أوفر حظاً قبل فترة. وبالنسبة للأولاد، حصل اسم «نواه» هذا العام على المركز الأول، متفوقاً على اسم «ليام». ومع ذلك، ظل «ليام» ضمن المراكز الثلاثة الأولى، إذ جاء ثانياً، وفقاً لتقارير شركة الأبحاث الأميركية، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها. واحتل اسم «أوليفر» المركز الثالث.

وبالنسبة لأسماء البنات الثلاثة الأكثر شيوعاً خلال 2023، فكانت الأسماء نفسها الأكثر شيوعاً العام الماضي، وهي: أوليفيا وإيما وأميليا.