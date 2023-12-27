الامارات | «شتاؤنا غير»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شتاؤنا غير» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، برنامج «شتاؤنا غير» الذي نظمه مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحاب الهمم، تزامناً مع الإجازة الشتوية للطلبة، واستمر أسبوعين في مقر الجمعية بالفجيرة. وتضمنت الفعاليات الختامية سلسلة من الورش، من بينها «الرسم على السيراميك»، بقيادة الفنان التشكيلي عوض عمايرة.
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