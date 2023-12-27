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الامارات | «شتاؤنا غير»

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الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، برنامج «شتاؤنا غير» الذي نظمه مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحاب الهمم، تزامناً مع الإجازة الشتوية للطلبة، واستمر أسبوعين في مقر الجمعية بالفجيرة. وتضمنت الفعاليات الختامية سلسلة من الورش، من بينها «الرسم على السيراميك»، بقيادة الفنان التشكيلي عوض عمايرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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