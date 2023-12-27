الامارات | مجمّع دبي للمعرفة يحتضن أكبر مكعب روبيك في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مجمّع دبي للمعرفة، التابع لمجموعة تيكوم، في تسجيل رقم قياسي في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بأكبر مكعّب روبيك في العالم.

يأتي ذلك تزامناً مع احتفاء المجمع المعرفي بمرور 20 عاماً على إسهامه في إثراء الاقتصاد المعرفي على مستوى المنطقة من خلال تعزيز التفكير الإبداعي والابتكار.

ويتألف المكعّب التفاعلي المبتكر، الذي يبلغ وزنه أكثر من 300 كيلوغرام بطول وعرض وارتفاع ثلاثة أمتار، من 21 مكعّباً مصنوعاً من الألياف الزجاجية التي يصل ارتفاع كلّ واحد منها إلى متر واحد تقريباً.

ويعكس مكعّب روبيك، الذي يجسّد مفهوم الاستدامة والوعي البيئي، التزام مجمّع دبي للمعرفة الراسخ، تعزيز التفكير الإبداعي، وتنمية المهارات التحليلية على مرّ الأجيال.

ولا تقتصر كلّ خطوة لتحريك مختلف أوجه مكعّب روبيك على حلّ لغز الألوان الموحّدة وحسب، بل ترمز أيضاً إلى اكتساب مهارات جديدة، والتحلّي بالعزم والإصرار، لإنجاز المهام المعقّدة، وسدّ الفجوات في المعرفة، بما يؤكد أنّ رحلة اكتساب المعرفة، يمكن أن تكون مملوءة بالتجارب الممتعة.