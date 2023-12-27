طريقة عمل الكنافة بالمكسرات.. سهلة ومش مكلفة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكنافة من أشهر الحلوى التي يحبها المصريون ودائما ما تزين مائدتهم بالمناسبات والتجمعات العائلية، وإضافة إلى طعمها اللذيذ والمميز فإنها سهلة الإعداد وتقوم العديد من السيدات بإعدادها بالمنزل بوصفات مختلفة، وخاصة طريقة عمل الكنافة بالمكسرات.

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات

وفيما يلي، يقدم مطبخ «هن» وصفة سهلة وبسيطة لعمل الكنافة بالمكسرات مثل المحلات وبتكلفة منخفضة على طريقة الشيف عظيمة السيد:

مقادير الكنافة بالمكسرات

نصف كيلو كنافة

كوب سمن

ربع كوب سكر بودرة

مكسرات- جوز هند – زبيب

مقادير الشربات

3 أكواب سكر

كوب ونصف ماء

عصير ليمونة

معلقة عسل جلوكوز

فانيليا

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات

- تقطيع الكنافة باليد أو بالكبة بعد تجميدها لفترة بالفريزر

- يتم خفقها جيدا مع السمن والفانيليا

- تقليبها مع معلقتين من السكر البودرة والسمن

- دهن قالب الفرن بزيت ووضع نصف مقدار الكنافة ويتم ضغطها جيدا، ثم يتم وضع المكسرات المجروشة بعد خلطها، ثم وضع باقي كمية الكنافة

- وضع الكنافة بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية

- وضع الشربات بدرجة حرارة الغرفة على الكنافة بعد خروجها من الفرن