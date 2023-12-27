خطأ شائع يرتكبه كثيرون عند الاستحمام يؤثر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعد الاستحمام جزءًا من الروتين اليومي للعديد من الأشخاص، لكن المنتجات التي تستخدمينها أثناء الاستحمام قد يكون لها تأثير سلبي على بشرتك.

حذر أخصائي الأمراض الجلدية الأمريكي الدكتور جون زاد، من خطورة استخدام "الليفة"، وذلك لأنها تؤوي الكثير من البكتيريا وبعد أن يستخدمها الأشخاص على أجسادهم، يضعونها في المرحاض مجددا، وهذا يؤدي إلى نمو البكتيريا، ومن ثم فهي ليست جيدة لبشرتك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتابع الدكتور: "لذا من الأفضل التخلص من الليفة، واستخدم يديك عند استخدام صابون أو غسول الجسم، وستصبح بشرتك أفضل بكثير".

وأضاف: "عدم الغسيل بشكل صحيح يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للأمراض الجلدية والالتهابات الفطرية".

وأشار: "هناك 5 خمسة أجزاء من الجسم ينسى الكثير من الناس غسلها بشكل صحيح"، وهما كالآتي: السرة وخلف الأذنين وتحت الأظافر والساقين وبين أصابع القدم.