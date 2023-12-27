ألم أسفل الظهر عند النساء.. اعرفي العلاج المضمون 100%

القاهرة - سمر حسين - صحة

ألم أسفل الظهر عند النساء من أكثر المشكلات التي تواجهها بصورة كبيرة وألم، إذ ترتبط بحالات تعاني منها المرأة تنشأ عن الطبيعة التشريحية أو التعرض للضغط على العمود الفقري، وقد يتحول ألم أسفل الظهر إلى ألم مزمن مع الوقت، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أسباب وعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء حتى يتم العلاج منه.

أسباب وجع أسفل الظهر عند النساء

هي حالة صحية تعاني منها الكثير من النساء خاصةً قبل فترة الطمث، وحددت عبير عبد الله، استشاري أمراض النساء والتوليد، خلال حديثها لـ«هُن»، الأسباب الرئيسية لألم أسفل الظهر عند النساء هو قبل الدورة الشهرية، والطبيعية المرضية:

- ينتج الألم في أسفل الظهر نتيجة لتعرض عنق الرحم للإلتهاب.

- ألم أسفل الظهر عند النساء يكون نتيجة لحدوث انزلاق في غضاريف العمود الفقري بالفقرات القطنية.

- الإصابة بمرض عرق النسا يسبب ألم أسفل الظهر عند النساء.

- ينتج ألم أسفل الظهر عند النساء نتيجة للوضعيات الخاطئة التي تتخذها الفتاة أو السيدة أثناء الجلوس أو الوقوف، أو نتيجة لرفع الأجسام الثقيلة وبصورة مفاجئة.

- نقص إنتاج هرمون الأستروجين، الأمر الذي يضعف العظام بشكل تدريجي، ومن بينها عظام العمود الفقري فتصاب بهشاشة العظام.

- نقص الكالسيوم، فتصعب الحركة، وفي هذة الحالة يكون العلاج بتناول الكيرتيزون لوقت طويل، وهو ما يسبب ألم أسفل الظهر عند النساء.

- الألم يكون نتيجة لحدوث ارتخاء في الأربطة الموجودة في منطقة الحوض ومنطقة الفقرات القطنية، وهذا نتيجة لحدوث تغيرات هرمونية مصاحبة لهذه المرحلة، مصحوبة بحبس للسوائل والأملاح مع احتقان للأنسجة.

- يؤثر الضغط الداخلي للجنين على منطقة أسفل الظهر الأمر الذي يشكل سبب آخر للشعور بالألم.

علاج ألم أسفل الظهر عند النساء

ووجت «عبد الله»، نصائح لتخفيف ألم أسفل الظهر قبل الدورة الشهرية منها:

- إذا كانت آلام أسفل الظهر خفيفة، فيمكن أخذ الأسبرين أو مسكن آخر للألم بحسب وصفة الطبيب.

- وضع الكمادات الدافئة، أو زجاجة من الماء الساخن على أسفل الظهر لتخفيف الألم.

- الإستحمام بماء دافئ يكون أكثر علاجاً فعالت ويسبب بعض الراحة لآلام أسفل الظهر، لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الكافيين والملح، والتدخين، والمشروبات الكحولية.

- عمل تدليك أسفل الظهر والبطن، لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء.

- الحرص على ممارسة الرياضة وجعلها جزء من نمط الحياة لتقليل آلام الحيض، وألم أسفل الظهر قبل الدورة الشهرية.

- تناول لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء مسكنات الألم التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

- تناول الأطعمة التي تعمل على التقليل من ألم الظهر.

- ممارسة التمارين الرياضية إذ يعزز النشاط البدني من الدورة الدموية، ويقلل التوتر العضلي، لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء.

- يعمل التمديد المنتظم للعضلات على الحد من ألم أسفل الظهر.

علاج ألم أسفل الظهر عند النساء في المنزل

- تسهم تناول المأكولات الصحية الوقاية من ألم أسفل الظهر عند النساء.

- وضع وسادة بين الركبتين عند النوم على أحد الجانبين، أو وضع وسادة أسفل الركبتين عند النوم على الظهر على التقليل من ألم وعدم الارتياح في الظهر.

- استعمال الكراسي المريحة لعلاج ألم أسفل الظهر عند النساء مما يساعد على التخفيف من ألم الظهر عند الجلوس.

خطوات علاج ألم أسفل الظهر عند النساء

وأضافت أنه من اللازم مراجعة طبيب مختص في بعض حالات ألم الظهر عند النساء التي تستلزم تحديد مسبباتها، حيث يوصى باستشارة الطبيب في الحالات التالية:

- عدم القدرة على المشي أو الوقوف.

- ألم شديد في الظهر مع الحمى.

- المعاناة من ألم، أو تنميل، أو خدران في الرجلين.

- انتشار الألم من الظهر إلى الرجلين.

- ألم شديد في البطن.

- ألم ظهر شديد يعيق القيام بالنشاطات اليومية.

- ألم الظهر أثناء الحمل.

- ألم الظهر الذي يلي السقوط أو الحوادث.

- عدم تحسن ألم الظهر بعد مضي أسبوع على العناية به منزليًا.