طريقة عمل اللازانيا.. وصفات شهية ومجربة لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل اللازانيا تريد أن تعرفها الكثير من السيدات، إذ أنها من أشهر أكلات المطبخ الإيطالي وذلك بسبب مذاقها الشهي واللذيذ، ويذهب العديد من الأفراد إلى المطاعم لمجرد تناولها، لذلك تسعى الأمهات إلى معرفة السر وراء شهرتها، إذ أنها من أكثر الأنواع المحببة لدى الأسرة، ونقدم لكم من خلال «هُن»، سنقدم لكِ طريقة عمل اللازانيا بمكونات بسيطة، حسب مختلف وصفات الشيفات.

طريقة عمل اللازانيا

ويُقدم هُن طريقة عمل اللازانيا في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

مقادير طريقة عمل اللازانيا

- باذنجان شرائح مقلية.

- عصير طماطم.

- خل بلسميك.

- نصف ملعقة سكر.

- ريحان طازج.

- زعتر طازج.

- بصلة مفرومة.

- ثلاثة فصوص ثوم مفروم.

- كرفس مفروم.

- ورقة لورا.

- جبنة موتزاريلا.

- مربعات جبنة بارميزان.

طريقة عمل اللازانيا مثل المطاعم

- أولى خطوات طريقة عمل اللازانيا شوحي البصل مع الثوم في الزيت ثم ضيفي الكرفس والزعتر.

- شوحي الخليط جيدًا وضيفي الصلصة ورشة السكر وتترك قليلًا مع الخضار.

- ضيفي الريحان وخل البلسميك وورق اللورا.

- ضيفي عصير الطماطم وتترك حتى تتسبك ويتبل الخليط بالملح والفلفل.

- ضعي طبقة من الصوص في البايركس ثم يضاف طبقة من شرائح اللازانيا.

- ضيفي طبقة من الباذنجان وأخرى من شرائح الجبنة الموتزاريلا والبارميزان

- كرري خطوات طريقة عمل اللازانيا نفسها حتى نفاذ كمية الباذنجان والصوص.

- ضعي على وجه اللازنيا طبقة من الصوص مع طبقة من شرائح الموتزاريلا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم وتزين بالريحان.

طريقة عمل اللازنيا بالخضراوات

قدمت الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- المقادير:

- مكرونة لازانيا مسلوقة.

- بطاطس مسلوقة مهروسة.

- بسطرمة.

- مرقة خضار.

- فصوص ثوم.

- جوزة الطيب.

للبشاميل:

- زبدة.

- دقيق.

- لبن.

- جبن.

طريقة عمل اللازانيا

- لعمل اللازنيا شوحي للبشاميل الدقيق في الزبدة على النار.

- ضيفي مكعبات المرقة واللبن ويقلب كل الخليط على النار.

للبطاطس:

- اخلطي البطاطس المسلوقة الساخنة مع اللبن والجبنة.

- ضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

- ضيفي جوزة الطيب والثوم.

- افردي خليط البشاميل في قاع البايركس.

- افردي طبقة من المكرونة المسلوقة وطبقة من خليط البطاطس.

- افرحي على الوجه طبقة من البسطرمة والجبنة المبشورة.

- كرري الثلاث خطوات السابقة واخلطي جزء من البشاميل مع الجبن وجوزة الطيب على النار.

- ضيفي على الوجه، ثم توضع في الفرن حتى يحمر الوجه.

- رشي الوجه بالجبنة المبشورة وتضاف قطع البسطرمة على الوجه وتقدم.

طريقة عمل اللازانيا سى فوود

على خطى الشيف أميرة شنب:

- المقادير:

- مكرونة.

- سي فوود مشكل.

- بصل.

- ثوم.

- دقيق.

- زبدة.

- لبن أو كريمة.

- جبنة موتزاريلا.

- زعتر.

- زيت.

- مرقة.

- طماطم.

- كرفس.

- ملح.

- فلفل.

طريقة عمل اللازانيا

- افرمي البصل والثوم والكرفس والزعتر ويشوحوا في الطاسة.

- ضيفي الطماطم المفرومة الى الخليط مع مكعب المرقة.

- ضيفي السي فوود ويترك حتى يصبح نصف تسوية.

- شوحي الزبدة مع دقيق ومرقة لعمل البشاميل.

- ضيفي اللبن أو الكريمة مع ملح وفلفل، حتى الحصول على قوام مطلوب.

- ضعى جزء من البشاميل في أسفل البايركس، ثم رصى شرائح اللازانيا والسي فوود طبقات.

- رشي الجبنة من فوق، ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج ثم يرفع ويقدم، وبذلك يكون طريقة عمل اللازانيا.

طريقة عمل اللازانيا باللحم

قدم لكِ مطبخ «هن» طريقة عمل اللازانيا بمكونات بسيطة وأحلى من المطاعم وفقًا لوصفة الشيف علاء الشربيني، مقدم برنامج «أحلى أكلة» والذي يعرض على قناة «CBC سفرة».

المكونات:

- نصف كيلو لحم مفروم.

ـ عجينة لازانيا.

ـ بصل مفروم.

ـ ثوم مفروم.

ـ صلصة طماطم.

ـ فلفل أخضر رومي.

ـ فلفل أحمر رومي.

ـ ملح.

ـ فلفل أسود.

ـ بهارات.

ـ حبهان مطحون.

ـ جوزة الطيب مفروم.

ـ 5 ملاعق من الدقيق.

ـ 5 ملاعق من الزبدة

ـ لتر من اللبن.

ـ جبنة موتزريلا.

ـ كريمة لباني.

طريقة عمل اللازانيا بخطوات سهلة

- لطريقة عمل اللازانيا ضعي في حلة ساخنة على النار ضعي مكعبين من الزبدة وعليها اللحمة المفرومة.

- قلبيهما جيدًا ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الكمية مع التقليب المستمر.

- ضيفي ملعقة من الثوم المفروم والبهارات جوزة الطيب والحبهان وقلبي المكونات جيدًا حتى تأخذ اللون الغامق.

- ضعي البصل المفروم وقلبي جيدًا مع قليل من الملح ثم ضيفي ملعقتين من صلصة الطماطم، واتركي المكونات على نار متوسطة حتى تنضج.

- في حلة ساخنة على النار ضعي 5 مكعبات زبدة وعليها 5 ملاعق من الدقيق.

- يجب أن يكون معيار الزبدة نفس معيار الدقيق حتى يصبح البشاميل متماسكًا.

- ضعي اللبن بالتدريج حتى يتفكك الدقيق ويصبح متجانسًا.

- وبعد ذلك، ضعي الكريمة اللباني مع استمرار التقليب ثم اتركي البشاميل حتى ينضج وارفعيه من على النار.

-في صينية بايركس مستطيلة ضعي طبقة من البشاميل وعليها اللازانيا مع ضرورة وضع طبقة واحدة فقط من اللازانيا حتى لا تصبح عجينة.

- ضيفي اللحم وعليه البشاميل والقليل من الموتزريلا ثم كرري الطبقات حتى تصلي إلى آخر الصينية.

- ضعي البشاميل أعلى اللازانيا وعليها القليل من الجبنة الموتزريلا، وضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يحمر الوجه.

- ارفعيها من على النار وقطعيها مباشرة على شكل مربعات، وقدميها في طبق التقديم مع بطاطس محمرة وبانيه أو كفتة وطبق سلطة، وبذلك تكون طريقة عمل اللازانيا.