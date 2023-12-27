المعطف المتلألئ لإطلالة متألقة في الحفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - يمنح المعطف المتلألئ (Sparkling Coat) المرأة إطلالة متألقة في الحفلات، حيث إنه يمتاز بمظهر برّاق يخطف العين.

ترتر وستراس

وأوضحت مجلة “Elle” أن المعطف المتلألئ يأتي مرصعاً بالترتر أو يزدان بأحجار الستراس أو خيوط اللوريكس اللامعة، مشيرة إلى أنه يتمتع بطابع ساحر ينطق بالفخامة، فضلاً عن أنه يمنح الشعور بالدفء.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تسليط الضوء على المعطف المتلألئ في الحفلة كبديل عن الفستان من خلال اختيار موديل ذي قصة ضيقة ويصل طوله إلى الركبة.

وأشارت "Elle" إلى أن المعطف المتلألئ لا يقتصر على الحفلات فقط، حيث يمكن ارتداؤه خلال الحياة اليومية أيضاً، وذلك لإضفاء لمسة جاذبية وفخامة على التريكو والصوف والجينز.