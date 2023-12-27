طريقة عمل البرجر في البيت.. «أحلى من الجاهز»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر البرجر من الأكلات الشهية التي نالت شهرة واسعة في العالم في فترة قصيرة، ويسعى لتناول تلك الوجبة الغنية بالبروتين المتمثل في اللحوم ملايين الناس حول العالم، لذلك وفري مصاريفها، وتعرفي على طريقة عمل البرجر في البيت، حتى تحضريها لأطفالك في المنزل بدون تكاليف والحاجة إلى الذهاب للمطعم.

طريقة عمل البرجر في البيت

أولا- طريقة عمل البرجر في البيت جهزي المقادير التالية:

برجر بطاطس

نصف كيلو صدور دجاج

نصف كيلو أوراك دجاج مخلية

نصف كوب بقسماط مطحون

كيسين من بهارات البرجر الجاهزة

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة بابريكا

طريقة تحضير البرجر في البيت:

- أولا في طريقة عمل البرجر في البيت، بأسلوب الشيف فاطمة أبو حاتي افرمي صدور وأوراك الدجاج في الكبة حتى يصبح القوام ناعما.

- توضع صدور الدجاج المفرومة وأوراك الدجاج وتقلب ويضاف لها البقسماط والسكر وبهارات البرجر والبابريكا وملح وفلفل أسود.

- قلبي المكونات السابقة جيدا حتى تمتزج، ثم شكلي برجر الفراخ بمكبس البرجر، وضعيه في الفريزر نصف ساعة قبل الاستخدام.

- سخني طاسة على النار، ثم يضاف إليها القليل من الزيت وتضاف قطع برجر الفراخ وتشوح حتى تأخذ لونا ذهبيا من الجهتين ويرفع.

- يقدم برجر الفراخ مع السندوتشات، كما يستخدم في عمل المكرونة بالصوص الأبيض، أو يقدم مع أي صوص موجود مع البطاطس المقلية، الجبن والخس والطماطم.

مقادير برجر اللحم:

كيلو لحمة مفرومة 20% دهون

نصف كوب بقسماط مطحون

بيضة

ملعقتان كبيرتان بهارات برجر

ملح

فلفل أسود مجروش

طريقة التحضير:

- وفي طريقة عمل البرجر في البيت باللحوم؛ ضعي اللحم في بولة وقلبيه جيداً ثم يضاف له البيضة وتقلب، بعد ذلك تضاف بهارات البرجر وملح وفلفل أسود والبقسماط، ثم قلبي الخليط حتى تتجانس المكونات.

- استخدمي قطاعة البرجر في تشكيل البرجر، ثم تفرد كرة من اللحم على كيس بلاستيك مدهون بالزيت داخل المكبس وتكبس وتشكل وتوضع في طبق.

- بعد ذلك ضعي قطع البرجر في الفريزر نصف ساعة حتى تتماسك، في الخطوة التالية سخني طاسة شوي ويضاف لها قطعة من الزبدة أو ملعقة من الزيت على النار، ثم تشوح قطع البرجر حتى تأخذ لون بني فاتح من الجانبين وترفع، قدميه بعدها سندوتشات مع الصوص.

طريقة عمل البرجر بفول الصويا:

- كيلو لحمة مفرومة فيها نسبة دهن 20%.

- بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح رفيعة.

- كوب فول صويا.

- 2 كوب ماء مغلي.

- 2 ملعقة كبيرة بهارات برجر.

- ملح.

- فلفل.

- رشة سكر.

للتقديم

- عيش برجر.

- جبنة شيدر.

- خس.

- شرائح بصل وطماطم.

- خيار مخلل.

طريقة التحضير:

- في طاسة ساخنة على النار بها زيت بسيط جدا، يوضع البصل ويقلب حتى يصبح لونه ذهبيا خفيفا ونتركه ليبرد تماما.

- ينقع فول الصويا في المياه المغلية لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك يصفى جيدا من أي ماء زائدة.

- يوضع البصل في الكبة ويُفرم جيدا، ثم يضاف فول الصويا والملح والفلفل والسكر والبهارات، ويُخلط جيدا حتى يصبح الخليط ناعم جدا.

- يوضع الخليط المفروم على اللحمة المفرومة ويعجن جيدا.

- يُحضر قالب دائري بحجم البرجر أو المكبس الخاص به، ويوضع داخله كيس سندوتشات مفتوح ومدهون بقليل من الزيت، ثم تشكل أقراص البرجر بالحجم والسمك المناسب.

- بعد تشكيل كل أقراص البرجر تلف بأكياس أو ترص طبقات بين كل طبقة والأخرى كيس نايلون، ونضعه في الفريزر حتى يتماسك ويصبح جاهز للتسوية.

- ويقدم مع عيش البرجر والخس وشرائح الجبنة والطماطم والبصل والخيار المخلل.