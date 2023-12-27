فوائد ماء الورد للبشرة.. حل سحري لجميع مشاكلها

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماء الورد تلك المادة ذات الرائحة الذكية والأثر المنعش على البشرة، على الرغم من تعدد استخدامه في منتجات التجميل وتحضير الأقنعة التي تساهم في علاج مشاكل البشرة، إلا أن الكثيرات إلى الآن لا يعلمن فوائد ماء الورد للبشرة، وفي هذه السطور نقدم لكِ أهم فوائده حتى تستخدميه في علاج المشاكل التي تواجه بشرتك ولا تتعرضين لها يوميًا، ولعل أبرز استخدام له هو إزالة المكياج الذي تضعينه يوميًا.

فوائد ماء الورد للبشرة

يعتبر ماء الورد مزيلًا جيدًا للميكاج، وتلك الميزة هي أشهر فوائد ماء الورد للبشرة، فقط اغمسي قطعة من القطن في ماء الورد، ثم دلكي بها بشرتك في حركة دائرية لإزالة بقايا «المكياج» العالقة بالجلد، وفق موقع «Healthline».

واقٍ من الشمس

ومن بين فوائد ماء الورد إنه واقٍ من الشمس، لأنه يحتوي على فيتامين C الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، ما يجعله بديلا لـ«صن بلوك»، وكل ما عليكِ سوى مزج ملعقة صغيرة من الجلسرين مع نفس المقدار من ماء الورد، ونصف ملعقة من عصير الخيار، ووضعهم على الوجه قبل التعرض للشمس بنصف ساعة.

قبض المسام

ومن بين فوائد ماء الورد للبشرة إنه يستخدم كبديل للتونر، لقبض المسام قبل وضع المكياج، والحفاظ على خلايا الجلد.

قناع للتقشير

امزجي ملعقة صغيرة من عصير البطاطس مع أخرى من ماء الورد، وضعي المزيج على الوجه والرقبة لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، وفي هذه الحالة يمكنك الاستفادة من فوائد ماء الورد للبشرة.

منظف للبشرة

ومن بين فوائد ماء الورد للبشرة إنه منظف جيد لها، فقط امزجي ملعقة صغيرة من اللبن مع نفس المقدار من ماء الورد، واغمسي قطعة من القطن في المحلول، وضعيها على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، لإزالة الأوساخ المتراكمة وتنظيف البشرة وترطيبها.

فوائد أخرى لماء الورد

وهناك العديد من الفوائد لماء الورد، غير فوائد ماء الورد للبشرة، منها إنه يهدئ تهيج الجلد، لأنه غني بخصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في علاج العديد من الأمراض بما فيهم تهدئة تهيج الجلد، وتهدئة الأكزيما أو الوردية.

يلطف التهاب الحلق:

من فوائد ماء الورد، إنه يعمل عمل بعض المضادات الحيوية لتهدئة التهاب الحلق، وكان تقليديا يستخدم كملطف للالتهاب بدلا من المواد الكيميائية أو الأدوية.

يقلل من احمرار الجلد:

دام استخدامه كمنتج تجميل لآلاف السنين، لما له من قدرة فعالة على تحسين البشرة وتقليل الاحمرار، وقد تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في تقليل حب الشباب.

يحمي الخلايا من التلف:

يحتوي زيت الورد وماء الورد على عدد من مضادات الأكسدة القوية التي توفر الحماية للخلايا وبها تأثيرات مثبطة لبيروكسيد الدهون، ما يحمي الخلايا من التلف.

يشفي الجروح:

يمكن أن يساعد في التئام الجروح بشكل أسرع ويعمل كمطهر ومضاد للجراثيم ويساعد في تنظيف ومكافحة عدوى الجروح والحروق ويساعد في التئامها بشكل اسرع وتسريع عملية شفاء الندبات.

يحسن المزاج:

طبقا لدراسة أقيمت عام 2011 عن تأثيره على الفئران، وجدوا أن ماء الورد له خصائص قوية مضادة للاكتئاب والقلق، ويريح الجهاز العصبي المركزي.

يخفف الصداع:

يشيع استخدام زيت وماء الورد في عمليات العلاج بالروائح لتخفيف ألم الصداع، بجانب تأثيره في تقليل شعور التوتر.

طريقة استخدام ماء الورد

-يمكن وضعه على الجلد بشكل موضعي بمفرده او مزجه مع المرطبات او الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند.

-يمكن استخدامه كبديل للتونر

-يمكن استخدامه لصنع شاي ماء الورد أو شاي بتلات الورد أو الكركديه أو استخدامه كإضافة على بعض الأطعمة، مثل وجبة الكاسترد بماء الورد.