نصائح ذهبية للحفاظ على صحة البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة بألمانيا إنه يمكن الحفاظ على صحة البنكرياس من خلال اتباع نمط حياة صحي، إذ ينبغي الإقلاع عن التدخين والخمر، لأنهما يرفعان خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

تغذية صحية

وأضافت الرابطة أنه ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية مع الإقلال من الدهون والسكر.

وينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، حيث تساعد الرياضة على قيام البنكرياس بأداء وظيفته بشكل سليم من ناحية، وتعمل على خفض الوزن الزائد، الذي يؤثر بالسلب على وظيفة البنكرياس، من ناحية أخرى.

استشارة الطبيب

وبشكل عام، شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة الأعراض الدالة على أمراض البنكرياس مثل الالتهاب والقصور الوظيفي، وفي أسوأ الأحوال السرطان.

وتتمثل هذه الأعراض في الشعور بآلام بالجزء العلوي من البطن واضطرابات الهضم وتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء والغثيان والقيء وفقدان الشهية، فضلاً عن البراز الدهني ذي الرائحة الكريهة.

جدير بالذكر أن البنكرياس يقوم بإنتاج إنزيمات تساعد على الهضم، ويطلق هرمونات مثل الأنسولين لتنظيم مستويات السكر بالدم.