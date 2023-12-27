حنان: لم أتعمد إخفاء خبر زواجي من سامح الصريطي عن الرأي العام

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة والمطربة المعتزلة حنان، إنها لم تتعمد إخفاء خبر زواجها من الفنان سامح الصريطي عن الرأي العام، موضحةً: «اهتممت بشكل أكبر بأن أخبر الأشخاص القريبين مني ومن يمثلون لي أهمية في حياتي مثل أقاربي وأبنائي وأصدقائي المقربين».

قوانين الزواج في هذا السن مختلفة جدا

وأضافت الفنانة المعتزلة خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة» الذي يذاع على قناة «dmc»، أن قوانين الزواج في هذا السن مختلفة جدا، فقد مرّ على وفاة زوجها 10 أعوام، فقد كانت الحياة قاسية للغاية، ولم تستطع أن تتأقلم بشكل فردي في الفيلا، وكانت مساحتها كبيرة جدا، وبالتالي، فقد قررت أن تشتري منزلًا صغيرًا بجوار أبنائها.

أصبحت تستمتع بالعيش بمفردها بعد 9 سنوات من وفاة زوجها

وتابعت حنان، أنه بعد مرور 5 سنوات من العيش بمفردها بدأت في أن تتأقلم، وبعدما مرت 9 أعوام من وفاة زوجها أصبحت تستمتع بالعيش بمفردها بعدما اعتادت أن تفعل كل شيء وحدها ودون مساعدة أحد، ولكن كان ينقصها العقلية التي تسليها وتتحدث معها، وبالتالي، حيث كانت تضع لنفسها قيودًا اعتادت عليها ولم تستطع أن تخرج منها.