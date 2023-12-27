لو أولادك بيحبوه.. إليك أفضل طريقة لعمل البلح الشام: طعمه زي الجاهز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترغب العديد من السيدات في معرفة أفضل طريقة لعمل البلح الشام، كونه يعتبر من أكثر الحلويات الشرقية شهرة ومذاقا لذيذا، ويفضل عدد كبير من الأشخاص تناوله سواء كانوا كبارا وصغارا، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أفضل طريقة لصنعه بأبسط المكونات المنزلية الموفرة.

طريقه عمل البلح الشام

هناك أكثر من طريقة يمكن بها إعداد بلح الشام، وأخيرا تمكن الشيفات ومحلات الحلويات في تقديمه بأكثر من شكل مختلف، فيمكن أن يكون محشوا بالقشطة والنوتيلا، أو مضافا إليه الفستق وجوز الهند والمكسرات المتنوعة، وفيما يلي نقدم أفضل طريقة لعمل البلح الشام:

بلح الشام المقرمش على خطى الشيف سارة عبد السلام:

أولا: المكونات

- 1 كوب دقيق.

- 1 كوب ماء.

- ¼ كوب زيت.

- 3 بيضات.

- 2 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

- رشة ملح.

طريقة عمل الشربات:

- 1 كوب ماء.

- عصره ليمون.

- ماء ورد «اختياري».

- فانيليا «اختياري».

- 2 كوب سكر.

ولكي تضمني نجاح طريقة عمل البلح الشام اللذيذ، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: جب تحضير الشربات عبر إضافة السكر إلى الماء على النار وترك الخليط ليغلي.

- الخطوة الثانية: تضاف عصرة الليمون والفانيليا أو ماء الورد حسب الرغبة.

- الخطوة الثالثة: يرفع الشربات من على النار ويترك ليبرد.

أسهل خطوات عمل العجينة وتسويتها:

1 - ضعي الماء في وعاء ثم نتركه على النار، مع إضافة الزيت والملح إليه.

2 - بعد غليان المزيج، نضيف إليه الدقيق مرة واحدة ويقلب جيدا حتى يختلط مع الماء تماما.

3 - واصلي مزج المكونات معا على نار متوسطة، حتى تتحول العجينة لكرة متماسكة.

4 - ابدأي بفرد العجينة بالملعقة الخشب حتى تتبخر الرطوبة منها.

5 - احرصي على رفع العجين من على النار ويقلب ليبرد قليلا، ثم نضعه في العجانة.

5 - لا تنسي ان تضعي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا إلى العجين، ثم نضربه جيدا مع المكونات حتى يصفر لونه ويصبح لزج القوام ويلتصق باليد.

6 - يفضل أن نضع زيت غزير بارد في طاسة عميقة.

7 - انقلي العجين في كيس حلواني، وشكلي بلح الشام في الزيت البارد بعيدا عن الحرارة.

8 - اشعلي نارا متوسطة وضعي عليها الزيت واتركي بلح الشام لينضج.

9 - يُرفع بلح الشام من الزيت عندما يصبح لونه ذهبيًا، ويترك ليصفى من الزيت تماما.

10 - وأهم خطوة أن يُسقى بالشربات البارد، ويقلب فيه جيدا حتى يتشربه.

11- يزين بالمكسرات المجروشه وجوز الهند.

طريقة عمل البلح الشام على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي

لكي تصنعي بلح الشام ويكون طعمه أقرب إلى الجاهزن علكي اتباع المقادير الخاصة بالعجين والشرباتفيما يلي:

- 1 كوب دقيق.

- 1 كوب ماء.

- ¼ كوب زيت.

- 3 بيضات.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ½ ملعقة صغيرة سكر.

- رشة ملح.

- ملعقة كبيرة خل.

- 2 كوب سكر.

- 1 كوب ماء.

- ½ عصير ليمونة.

أسهل خطوات عمل الشربات:

الخطوة الأولى- نضع كوب الماء و كوبان من السكر في إناء ويقلب حتى تمام ذوبانه.

الخطوة الثاينة - يرفع على النار الخليط ويترك ليغلي لمده 7 دقائق، ثم يوضع الليمون، ويترك ليهدأ.

أفضل طريقة لتحضير العجين في المنزل:

أولا: يوضع إناء علي النار به ماء وزيت وملح وسكر.

ثانيا: عندما يبدأ الخليط في الغليان، نضع كلا من الدقيق والنشا عليه مع التقليب المستمر حتى تتكون عجينة، دون وجود أي دقيق غير ناضج بها.

ثالثا: نخلط العجين في بولة بالمضرب الكهربائي حتى تصبح باردة.

رابعا: توضع بيضة مع الفانيليا والخل وتخلط جيدا حتى تختفي، ثم نضع البيض الآخر واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق حتيى تصبح العجينة متماسكة، وتعد هذه الخطوة سبب نجاح طريقة عمل بلح الشام المقرمش.

خامسا: توضع العجينة في قمع بلح الشام لتشكل وتقص بالطول المناسب.