مع اقتراب المنخفض الجوي.. نصائح وقائية لمرضى الجيوب الأنفية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني مرضى الجيوب الأنفية في الأوقات التي تشهد نشاطاً للرياح، وفي ظل وجود منخفض جوي يحدث في مصر خلال ساعات، ويرتبط بوجود رياح منخفضة إلى متوسطة، يهتم مرضى الجيوب الأنفية بمعرفة أهم النصائح للوقاية من حدوث التهابات او التعب بشكل عام، كما يعود السبب في زيادة مشاكل الجيوب في الشتاء إلى تأثر ممرات الأنف بالهواء البارد والجاف أثناء التنفس.

كيف تحمي الجيوب الأنفية في الشتاء؟

من خلال حديثه لـ«هن» شدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، على أهمية ارتداء مرضى حساسية الجيوب الأنفية الكمامات، مع ضرورة تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والجنزبيل والقرنفل، وتقليل السكريات للحفاظ على الجهاز المناعي، والنوم الصحي.

علاجات منزلية للجيوب الأنفية

وبحسب موقع «مايو كلينك» الطبي الشهير، يمكن علاج الجيوب الأنفية غير المنزل كالتالي:

-استنشاق بخار الماء الدافئ، ضع منشفة على رأسك عند استنشاق الهواء الرطب الصاعد من وعاء به مياه دافئة أو متوسطة السخونة. أو خُذْ حمامًا دافئًا واستنشِق الهواء الدافئ الرطب.

-استعمال الكمادات الدافئة، ضع منشفات دافئة ورطبة حول الأنف والخدين والعينين لتخفيف آلام الوجه.

-شرب الكثير من السوائل، تناول المزيد من السوائل يساعد في تخفيف إفرازات المخاط وتحسين عملية التصريف الأنفي.

- استخدام بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي، الغسول أو البخاخات التي تحتوي على محلول ملحي يمكنها أن تزيل الإفرازات السميكة، وتسمح بتصريف الجيوب الأنفية.

-استخدم إبريق نيتي، إبريق نيتي هو وعاء مصمَّم لشطف تجويف الأنف وتنظيفه من الفضلات أو المخاط. أباريق نيتي تتوفر عادةً في الصيدليات ومحلات الأغذية الصحية وكذلك عبر الإنترنت. استشر الطبيب لمعرفة ما إذا كان تنظيف الأنف مناسبًا لك.