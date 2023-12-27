ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل على الفطار؟.. «يحارب الكثير من الأمراض»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يدخل البصل في الكثير من الوجبات كعنصر أساسي، سواء في الطهي أو التناول بجانب الطعام، أو استخدامه في السلطة وغيرها، لكن يظل السؤال المحير لدى الكثير هل له فوائد عند تناوله على وجبة الإفطار، وهذا ما نقدمه في السطور التالية وفق موقع «هيلث لاين» الطبي، وخبيرة التغذية العلاجية مروة شعير.

تناول البصل على الإفطار

وبحسب موقع «هيلث لاين»، يعتبر البصل على الإفطار عنصرا أساسيا لتعزيز المناعة، إذ يعد البصل الخام مصدرًا ممتازًا لفيتامين C، الذي يساعد في تعزيز مناعة الجسم، وإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، ما يجعل البصل الخام ضروريًا للوقاية من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموي

ومن فوائد تناول البصل على الإفطار، أنه غني بمضادات الأكسدة مثل كيرسيتين، والتي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، ما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، كما يساعد أيضًا في تعزيز الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم المرتفع، والوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في عملية الهضم

ويحتوي البصل الخام على الألياف الغذائية، وهو أمر بالغ الأهمية لعملية الهضم السليم وتخلص الجسم من النفايات، وتعمل الألياف على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية وتمنع الإصابة بأمراض مختلفة مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والبواسير.

وقالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية، عن فوائد تناول البصل الخام: «يعتبر البصل واحدا من أهم الأنواع المفيدة للجسم، فهو يحارب الكثير من الأمراض، أهمها خفض مستوى السكر في الدم، كونه يحتوي على مركبات الكبريت المحفزة لإنتاج الأنسولين في الجسم، فضلا عن غناه بالألياف التي تُحسن من عملية الهضم، ومهم جدًا لصحة العيون، فهو يحتوي على الكاروتينات التي تساعد على الحفاظ على الرؤية».