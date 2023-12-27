6 أشياء غير الكافيين تنشط الجسم في الصباح.. أبرزها اليوجا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الأشخاص يشعرون بالخمول والكسل فور الاستيقاظ من النوم، وفي هذه الحالة يلجأ معظمهم إلى تناول مشروبات تحتوي على الكافيين مثل القهوة، وهو ما يسب مشكلات صحية خاصة للمعدة على المدى البعيد.

وتستعرض «هن» في السطور التالية، أفضل العادات الصحية التي تجعل الشخص منتعشًا وتحفز جسمه بالنشاط والحيوية للاستمرار في العمل والرغبة في إنهاء مهامه بسرعة، وذلك بحسب ما ذكره موقع «nbcnews».

أشياء تساعد على تنشيط الجسم في الصباح

1- وضع جدول لليوم:

يتضمن ذلك موعد الاستيقاظ، وترتيب الملابس قبل الذهاب إلى النوم، وإعداد وجبة إفطار صحية.

2- فعل الأشياء ببطء:

يفضل الاستيقاظ مبكرا عن موعد العمل أو الدراسة، فعدم التسرع في عمل الأشياء يساعد على إكساب الشخص الهدوء والإحساس بالراحة، أما العكس فيسبب القلق والتوتر على مدار اليوم.

3 - تناول المياه:

من الأمور المهمة في الصباح، شرب المياه وعدم تجاهلها لأنها تعمل على تطهير المعدة وتنظيف القولون من الرواسب والأطعمة غير المهضومة من الليل السابق، كما أنها تساعد على عملية التمثيل الغذائي لدى الشخص.

4 - ممارسة اليوجا لدقائق:

إذا كان الشخص لديه متسع من الوقت، فيفضل أن يمارس رياضة اليوجا والتأمل في السماء مع الاستماع إلى القرآن أو قراءة كتاب بسرعة، ويعمل ذلك عن تحسين الحالة الصحية مع الوقت.

5- تناول وجية إفطار خفيفة:

تساعد وجبة الإفطار الجسم على الشعور بالنشاط، ودونها يفقد الجسم اتزانه وقوته، وينصح بأن تكون متكاملة ومغذية.

6- ممارسة الرياضة:

ينصح بأن يمارس الشخص أي نوع من الرياضة في الصباح لأنها تساعد على جلب الطاقة الإيجابية والإحساس بالحماس، وبالتالي تساهم في زيادة الإنتاجية على مدار اليوم.