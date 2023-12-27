الامارات | دخول القرية العالمية في ليلة رأس السنة حصرياً لهذه الفئات.. و7 احتفالات مميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الضيوف والزوار للانضمام لاحتفالاتها المميزة بحلول العام الجديد، إذ ستحتفل بهذه المناسبة سبع مرات خلال ليلة رأس السنة الجديدة ضمن أجواء غامرة وحافلة بالتجارب الاستثنائية.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الرابعة مساءً، ومُدِّدت العمل إلى الواحدة بعد منتصف الليل حتى 30 الجاري، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد المقبل الذي سيقتصر الدخول فيه على السيدات والعائلات حصراً.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعدٍ مع سبع احتفالات مميزة بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وحتى تركيا عبر عروض للألعاب النارية على رأس كل ساعة اعتباراً من الثامنة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة.