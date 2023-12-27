طريقة عمل بسكوت اللوتس في البيت ببيضة واحدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكوت اللوتس أحد أنواع البسكوت المميزة، إذ يتميز بوجود حشوة اللوتس بداخله، والتي عادة ما تكون عبارة عن صوص اللوتس، وهو نوع من الكريمة أو الصلصة المصنوعة من البسكويت المحمص والقرفة والسكر والزبدة.

بسكوت اللوتس يتكون من طبقتين من العجينة تصنع عادةً من خليط الدقيق والزبدة والبيض والفانيليا، يتم وضع حشوة اللوتس بينهما، ثم يُخبز في الفرن حتى يصبح القاع ذهبي اللون.

يُعتبر بسكوت اللوتس من الحلويات اللذيذة التي يتمتع بها الكثيرون؛ إذ تمنحهم حلاوة الحشوة الغنية بنكهة القرفة والبسكويت المحمصة، ما يجعلهم وجبة شهية مع فنجان من القهوة أو الشاي.

طريقة عمل بسكوت اللوتس

ويرصد «هُن» في السطور التالية، طريقة عمل بسكوت اللوتس أو الكوكيز بحشوة اللوتس في المنزل:

مكونات بسكوت اللوتس:

للعجينة:

1 كوب زبدة طرية

1 كوب سكر

1 بيضة

1 ملعقة شاي فانيليا

2 كوب دقيق

نصف ملعقة شاي بيكنج باودر

للحشوة (اللوتس):

1 كوب عجوة صوص(Lotus)

2 أو 3 ملاعق كبيرة حليب (حسب الرغبة لتخفيف القوام)

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل بسكوت اللوتس:

في وعاء، اخفقي الزبدة مع السكر حتى تحصلي على خليط ناعم.

أضيفي البيضة والفانيليا واخلطي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر، ثم أضيفيهما تدريجيا للمزيج السائل واخلطي حتى تتكوّن عجينة.

ضعي العجينة في الثلاجة لمدة من 30-60 دقيقة لتبرد وتتماسك.

سخّني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واستخدمي قطعة كبيرة أو قالب لتشكيل البسكوت بشكل متساوٍ.

ضعي كمية صغيرة من عجوة اللوتس في منتصف القطعة ثم غلّفي العجينة حولها.

ضعي البسكوت على صينية فرن مبطنة بورق الخبز.

اخبزي البسكوت في الفرن لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يُصبح القاع ذهبي اللون.

بعد الخروج من الفرن، اتركي البسكوت ليبرد قليلاً على الصينية، ثم انقليه إلى رف التبريد.

وبهذا، يكون بسكوت اللوتس الشهي جاهزًا للتمتع به مع فنجان من الشاي أو القهوة.