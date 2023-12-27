الامارات | أسوأ هدية مخيبة للآمال.. احذر تقديمها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلص استطلاع رأي إلى أن كيس البصل وورق المرحاض والكريم المضاد للتجاعيد وصاعق الذباب من ضمن أسوأ هدايا عيد الميلاد التي تلقاها المشاركون، إذ قال واحد من بين أربعة إنهم حصلوا على هدية غير مرغوب فيها العام الماضي.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» البريطانية أن منظمة «كاستمر جروب ويتش؟» هي من كلفت القيام بمهمة إجراء استطلاع رأي لأكثر من 2000 شخص حصلوا على هدايا عيد الميلاد خلال 2022.

وتوصل الاستطلاع إلى أن 24% حصلوا على هدايا غير مرغوب فيها أو غير ملائمة.

ولدى سؤالهم حول ماذا فعلوا بالهدية غير المرغوب فيها، قال ثلاثة من بين 10 أشخاص (27%) إنهم تخلوا عنها أو يعتزمون القيام بذلك، في حين قام شخص من بين كل سبعة ببيعها أو يعتزم القيام بذلك على الانترنت، وأشار 8% إلى أنهم أعادوا الهدية أو يعتزمون القيام بذلك.

كما تحدث المشاركون في الاستطلاع عن أسوأ هدية حصلوا عليها، وتتضمن ورق المرحاض وصاعق الذباب ولعبة لا تعمل وكيس من البصل، وسيدة حصلت على كريم لمكافحة التجاعيد من زوجها.

وقال شخص إنه وأخوته حصلوا على شكولاتة من والدهم على الرغم من أنهم يعانون من الحساسية من اللبن. كما ذكر آخر، وهو نباتي، إنه وأسرته تلقوا دجاجاً من صديق يعمل جزاراً.