لايف ستايل

طوله 6.2 متر.. معلومات عن تمثال شاكيرا بعد إزاحة الستار عنه (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تمثال شاكيرا

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت مدينة بارانكويلا، لحظات فارقة في حياة النجمة العالمية شاكيرًا، إذ انكشف الستار عن تمثالها البرونزي الذي أعدتها لها مدينتها، خلال الساعات الماضية، بحضور والديها وعمدة مدينتها «خايمي بوماريجو».

ويأتي هذا التمثال تكريمًا للفنانة شاكيرا، التي تعد واحدة من أكثر الفنانات شهرة على مستوى العالم. 

b1baa3686a.jpg

2e5f4f7b41.jpg

أول تعليق من شاكيرا على تمثالها 

وفي أول تعليق للفنانة العالمية، كولومبية الأصل، شاكيرا، على التمثال، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة عبارات تجسد الشكر والامتنان لمدينتها بسبب التمثال المنحوت لها، كما نشرت لقطات من الحدث، مدونة: «أنا متحمسة جدًا لهذا التكريم للمرأة الكولومبية، يسعدني مشاركة هذا مع والديّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها، فأنا ووالداي ورئيس البلدية نشاهد».

متابعة: «هذا التفاني كثير جدًا على قلبي الصغير». 

8eb6ea090b.jpg

9c7a184a15.jpg

معلومات عن تمثال الفنانة شاكيرا 

نحت التمثال، الفنان الألماني ديتر بات، مستخدمًا رقائق حديدية.

يصل ارتفاعه إلى 6.2 متر

تم وضعه في ممشى بارانكويلا والذي سيحتوي أيضًا على حديقة وملاعب رياضية.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا