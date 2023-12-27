طوله 6.2 متر.. معلومات عن تمثال شاكيرا بعد إزاحة الستار عنه (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت مدينة بارانكويلا، لحظات فارقة في حياة النجمة العالمية شاكيرًا، إذ انكشف الستار عن تمثالها البرونزي الذي أعدتها لها مدينتها، خلال الساعات الماضية، بحضور والديها وعمدة مدينتها «خايمي بوماريجو».

ويأتي هذا التمثال تكريمًا للفنانة شاكيرا، التي تعد واحدة من أكثر الفنانات شهرة على مستوى العالم.

أول تعليق من شاكيرا على تمثالها

وفي أول تعليق للفنانة العالمية، كولومبية الأصل، شاكيرا، على التمثال، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عدة عبارات تجسد الشكر والامتنان لمدينتها بسبب التمثال المنحوت لها، كما نشرت لقطات من الحدث، مدونة: «أنا متحمسة جدًا لهذا التكريم للمرأة الكولومبية، يسعدني مشاركة هذا مع والديّ وخاصة والدتي في عيد ميلادها، فأنا ووالداي ورئيس البلدية نشاهد».

متابعة: «هذا التفاني كثير جدًا على قلبي الصغير».

معلومات عن تمثال الفنانة شاكيرا

نحت التمثال، الفنان الألماني ديتر بات، مستخدمًا رقائق حديدية.

يصل ارتفاعه إلى 6.2 متر

تم وضعه في ممشى بارانكويلا والذي سيحتوي أيضًا على حديقة وملاعب رياضية.