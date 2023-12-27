احذرها.. علامات على قدميك تنذرك بالقاتل الصامت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، ويُطلَق عليها أيضًا فرط ضغط الدم.

وفي حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية باستمرار، ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك"، "هيلث لاين".

كما يعرف ضغط الدم المرتفع بأنه قاتل صامت، حيث لا تظهر عليه أي أعراض في البداية ما يسبب مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية، والنوبة القلبية.

وهناك بعض العلامات التي تظهر على أجزاء من الجسم مثل القدمين تدل على ارتفاع القاتل الصامت وتشمل ما يلي:

انتفاخ الكاحلين: ويحدث ذلك بسبب احتباس السوائل في الجسم وهو أحد أعراض ارتفاع ضغط الدم.

تغير لون الجلد: قد يصبح لون الجلد شاحب اللون وذلك بسبب عدم وفرة الدم الكافي.

برودة القدمين: تصبح برودة القدمين والوخز أحد أعراض ضغط الدم المرتفع بسبب نقص الدم.

قرح بالقدمين: وتحدث بسبب ضعف الدورة الدموية.

تنميل القدمين: ويرجع ذلك لضعف الدورة الدموية أيضًا.

وهناك أعراض آخرى شائعة لارتفاع ضغط الدم وتشمل ما يلي:

زغللة العين.

نزيف الأنف.

الصداع.

ضيق النفس.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة.

الإقلاع عن التدخين.

الابتعاد عن الأطعمة المالحة.

تناول الماء بكثرة.

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