الامارات | الكويت..المتزوجون الأكثر إقداماً على الانتحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في دراسة هي الأولى من نوعها، أكدت النيابة العامة في الكويت أن جرائم الانتحار والشروع فيه بلغت 136 قضية خلال العام الماضي.

واشارت الدراسة إلى أن 61.7% من مرتكبي هذه الجرائم ذكور، و38.3% اناث.

ولفتت الإحصائية الى ان المتزوجين هم الأعلى انتحاراً بنسبة 50.6%، مقابل نسبة 39.9% من العزاب، وجاء المطلقون بنسبة 8.2%، اما الارامل فهم الاقل انتحاراً بنسبة 1.3%.

أما فيما يخص الجنسيات التي ارتكبت جرائم الانتحار والشروع فيه، فقد جاء المواطنون بنسبة 20%، أما أبناء الجاليات الأخرى فقد احتلت الجنسية النيبالية المرتبة الاولى بنسبة 8.8% وجاءت أرقام الانتحار والشروع فيه بين أناء الجالية البنغالية بالمرتبة الثانية بنسبة 5.9%، اما الجالية المصرية فقد احتلت المرتبة الثالثة ثم سريلانكا بنفس النسبة وهي 4.4%.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع أن الإحصائية تمت بإشراف النائب العام سعد الصفران، حيث تقوم النيابة بعمل احصائيات دقيقة لأول مرة وذلك للوقوف على اسباب الجرائم ومعالجتها وليس فقط الاكتفاء بالتحقيقات بها.