بعد تحذير «الأرصاد» من الأمطار.. 6 نصائح لحماية طفلك من الأمراض التنفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

متابعة الحالة الجوية وتقلبات الطقس، أول اهتمامات الأمهات خلال أشهر فصل الشتاء، إذ ينتاب الكثير منهن حالة من الخوف على أولادهن أصحاب المناعة الضعيفة، إذ تعد هذه الأيام مساحة لانتشار الأمراض التنفسية والفيروسات المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.

وخلال الآونة الأخيرة، وتحديدًا عقب بدء فصل الشتاء رسميًا، كانت البلاد على موعد مع الظواهر الجوية المختلفة بين الساعة والأخرى، ما بين الأمطار المتفاوتة في الشدة، وتكاثف السُحب ونشاط الرياح، فضلًا عن النوات وغيرها.

تعرف على موعد سقوط الأمطار

«متى موعد سقوط الأمطار؟»، السؤال الأكثر تداولًا بين الأمهات وخاصة حديثي الولادة، إذ تخشى كل منهن التقلبات الجوبة، على أمل اتخاذ التدبيرات الوقائية، وهو ما أجابت عنه هيئة الأرصاد الجوية اليوم، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك».

وأكدت الأرصاد الجوية، أنه وفقًا لآخر صور للأقمار الصناعية؛ فهناك تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، من المقرر أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة بالإسكندرية وباقي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مع تقدم الوقت، وتصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

4 فئات يحظر خروجهم

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عدة فئات من الخروج وقت تساقط الأمطار والتقلبات الجوية، وذلك خلال حديثه لـ «هُن».

وأوضح «الحداد» أنه يجب على الأطفال وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المناعية، وهم الأكثر عُرضة للإصابة، عدم الخروج في هذه الأوقات.

6 تحذيرات عاجلة لهذه الفئة

وكانت وزارة الصحة والسكان، قدمت 6 تحذيرات عاجلة لتفادي الإصابة بالأمراض الفيروسية في هذه الأوقات، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، وجاءت على النحو التالي:

1- من الأفضل عدم الخروج من المنزل تمامًا خلال التقلبات الجوية إلا في حالة الضرورة.

2- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء الخروج من المنازل.

3- الابتعاد عن أماكن التكدس، والتواجد بالأماكن جيدة التهوية.

4- تناول كميات مناسبة من المياه بحيث لا تقل عن 2 لتر في اليوم.

5- على ربات المنازل، ضرورة الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات من الأتربة العالقة.

6- تناول أدوية الحساسية والإنفلونزا وفقًا لإرشادات الطبيب.