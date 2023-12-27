بعد تغير أسعاره.. بطريقة واحدة اعرفي كسبتي ولا خسرتي في الذهب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاستثمار في الذهب الأصفر مشروع دون دراسة جدوى اعتمدته السيدات منذ قديم الأزل، وباتت تتوارثه الأجيال من الجدات للأمهات وحتى الفتيات؛ فتخزين القطع الذهبية نهج سارت عليه ربات البيوت إذ يقمن بشراء الذهب خلال وقت انخفاض أسعاره، وبيعه وقت الحاجة حال ارتفاع سعره للاستفادة من فارق السعر.

وبين الساعة والأخرى، تتباين أسعار الذهب العالمية والمحلية أيضًا لتظل ربات المنازل اللاتي وضعن «تحويشة العُمر» في بعض المصوغات للزينة أو الاستثمار على موعد مع حساب قيمة مدخراتهن، ما بين المكسب والخسارة.

تباين في أسعار الذهب

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرض المعدن الأصفر لحالة من التباين والاختلاف في أسعار الجرامات، وخاصة عيار 21 الأكثر مبيعًا، وهو ما دفع العديد من السيدات للسؤال عن قيمة المدخرات الخاصة بهن، وفقًا لتغير سعر الذهب.

هل خسرت في مدخراتي من الذهب؟ هل استفدت من تغير سعر الذهب على المستوى الشخصي؟ أسئلة تدور في أذهان السيدات اللاتي وضعن مدخراتهن في الأوقية الذهبية، إذ وقفن أمام حساب قيمة المكسب أو الخسارة، وهو ما أوضحه نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا، باتحاد الغرف التجارية لـ«هُن».

طريقة واحدة.. اعرفي كسبتي ولا خسرتي في الدهب

وأوضح نادي نجيب، أن هناك طريقة واحدة لحساب قيمة المدخرات الذهبية، والتي تتغير وفقًا للتغيرات اليومية لسعر الذهب، فكل ما عليكِ حساب عدد الجرامات الموجودة لديكِ عقب وزنها لدى الصائغ، ومن ثم ضرب هذا الوزن من الجرامات في سعر الجرام المسجل حينها، مع طرح قيمة المصنعية، وبذلك تعرفِ قيمة الذهب الموجود لديكِ.

وفي نفس السياق، نصح الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، السيدات خلال حديثه لـ«هن»، بعدم بيع الذهب بعد شرائه إلا بمرور عام على الأقل: «الدهب استثمار على المدى البعيد، مهما اختلف توقيت الشراء متبعيش إلا بعد مدة طويلة على الأقل سنة».

أسعار الذهب اليوم

يذكر أن شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أعلنت تراجع أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم، إذ خسر 100 جنيه دفعة واحدة.

وسجل عيار 21 مبلغ 3200 جنيه بدلا من 3300، وبلغ عيار 18 نحو 2743 جنيها.