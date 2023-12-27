"بتخاف من بداية أي عام جديد"؟.. إليك التفسير النفسي لهذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بداية عام جديد يعد حدثًا مهمًا في حياة الكثيرين، حيث يمثل فرصة للبدء مجددا وتحقيق أهداف جديدة، ومع ذلك، يشعر بعض الأشخاص بالخوف أو القلق من بداية عام جديد.

لكن هل سألت نفسك يوما ما، ما التفسير النفسي لذلك الأمر؟. هذا ما نوضحه بحسب ما الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد، استشاري علم النفس والعلاج الأسري، إذ ذكرت الأسباب على النحو الآتي:

-تجارب الماضي السلبية تجعل الأشخاص يخافون من بداية عام جديد.

-الخوف من المجهول يجعل الآخرين يشعرون بالانزعاج والضيق والقلق.

-التفكير الزائد بشأن ما إذا كان العام الجديد سيكون خيرًا وإيجابيًا أم لا يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، مثل مخاوف بشأن الوضع الاقتصادي أو السياسي أو الشخصي.

-الخوف من تكرار الصدمة هو نوع من القلق بشأن المستقبل يكون ناتجًا عن حدث مؤلم في العام السابق.

-مرض الرهاب من المجهول الذي يؤدي يُؤدي إلى شعور الشخص بالضيق والانزعاج وصعوبة في وضع الخطط واتخاذ القرارات لشعوره والشك والغموض.

-الشلل العاطفي وهو الخوف من العام الجديد بسبب المرور بتجارب سيئة، ولا يستطيع الشخص القدرة على التكيف معها>

-يصاب هؤلاء الأشخاص بأعراض نفسية وجسدية، تشمل: القلق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والسكري.

-تخيل مواقف وسيناريوهات سيئة داخل الدماغ لم تحدث في الأساس وهو نوع من التفكير السلبي يمكن أن يسبب التوتر والقلق والاكتئاب.

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