ما سر ارتداء الأحمر والأخضر في رأس السنة ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالعام الجديد، الذي يحمل معه أنواع مختلفة من الاحتفالات، ولكن الطريقة المؤكدة الذي يعتمدها الأشخاص للاحتفال، ارتداء الملابس باللون الأحمر والأخضر.

ويتساءل الكثير عن السر وراء ارتداء هذه الألوان في رأس السنة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Instyle"، "Goodhousekeeping".

دلالة اللون الأحمر

يرمز اللون الأحمر إلى النار، ما يجعله اللون المثالي للاحتفال بالعام الجديد، كما أنه يجلب الحظ السعيد، وعادة ما يكون الشخص الذي يرتدي هذا اللون صاحب عاطفة عالية، ويمتلك رغبة وإصراراً في تحقيق أهدافه بالتزامن مع بداية العام الجديد.

دلالة اللون الأخضر

يشير اللون الأخضر إلى الازدهار والبدايات الجديدة، كما أنه يرتبط بالطبيعة بصورة كبيرة، ويشير إلى الازدهار والحيوية والبدء في حياة جديدة، لذا يعد من الاختيارات الجيدة في العام الجديد.

كما يجذب الرخاء والوفرة، لذا إن ارتداء هذا اللون كجزء من ملابس ليلة رأس السنة الجديدة يساعد على جلب المال والحظوظ السعيدة في كافة المجالات وتحديدًا العاطفة.

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