قوانين غريبة حول العالم عند الاحتفال برأس السنة.. لن تتوقعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

لدى بعض البلدان تقاليد غريبة من نوعها خلال الأحتفال بالعام الجديد، كما يملك البعض قوانين محددة خلال رأس السنة.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على أغرب القواعد الموجودة حول العالم عند الاحتفال برأس السنة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع Upday البريطاني.

فرض غرامة عند القيادة بملابس "رأس السنة"

هناك قاعدة في المادة 97 من قانون الطرق السريعة في المملكة المتحدة، يمنع قيادة السيارة عند ارتداء أي ملابس أو أحذية تخص الاحتفال مثل زي "بابا نويل"، حيث يمكنها أن تتداخل مع القيادة، وتصل الغرامة إلى 5 آلاف جنيه إسترليني أي ما يعادل " 195 ألف جنيه مصري ".

رفض دفع أي ديون في يوم الاحتفال بالعام الجديد

فرضت ولاية أركنساس الأمريكية عام 1838 قانوناً يمنع سداد الديون في يوم الاحتفال بالعام الجديد، ولا يزال القانون ساري إلى الوقت الحالي.

تجنب بيع المفرقعات للأقل من 12 عامًا

عام 2013 أصدرت حكومة المملكة المتحدة قانوناً، يجرم بيع مفرقعات عيد الميلاد للأطفال تحت سن الـ 12 عامًا.

مع العلم عند تقديم القانون لأول مرة، كان الحد العمري هو 16 عامًا، ولكن تم التعديل في محاولة من الحكومة لإزالة أي قوانين غير ضرورية.

وتنص اللائحة على أنه يُحظر على المشغلين الاقتصاديين توفير "مادة نارية في السوق" لأي شخص يقل عمره عن 12 عامًا.

دفع مكافآت إجباري من أصحاب العمل

يلزم القانون من أصحاب العمل في بعض البلدان حول العالم منح الموظفين مكافأة مالية احتفالًا بعيد الميلاد.

وفي المكسيك، ينص القانون الذي تم سنه عام 1970 تحت مسمى "Aguinaldo" على احتساب مكافأة عيد الميلاد بناءً على أساس راتب الموظف ويجب صرفها في 20 ديسمبر، على ألا تقل عن 15 يومًا من قيمة الأجر.

وإذا لم يستجب صاحب العمل لهذا القانون، يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 5000 ضعف الحد الأدنى للأجور.

تجنب ترك أضواء عيد الميلاد لفترة طويلة بعد رأس السنة

في سان دييغو، كاليفورنيا، ترك أضواء عيد الميلاد خارج المنزل بعد 2 فبراير، يمكن أن يتعرض السكان الذين لا تزال أضواء عيد الميلاد مضاءة قيد الاستخدام لغرامة قدرها 250 دولاراً، أي ما يعادل 7.7 آلاف جنيه مصري.

يفرض القانون في نيويورك، بعدم استخدام أشجار عيد الميلاد الطبيعية في المتاجر.

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