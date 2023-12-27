علامة تحذيرية في الذراع تكشف إصابتك بجلطة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أن تشكل جلطات الدم في الأوردة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الذراع، ويتعامل البعض بتهاون مع تلك العلامات.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على العلامات التحذيرية التي تظهر على الذراع وتكشف الإصابة بالجلطة، وفقًا لما ذكره موقع "Medicalnewstoday".

عادة ما يشكل الجسم جلطات دموية نتيجة التأثر من حدوث جرح أو خدش أو التعرض إلى الإصابة، وغالبًا ما تكون هذه الجلطات خطيرة إذا تحركت وانتقلت إلى أجزاء أخرى من الجسم، لذا فإن العلاج السريع يكون ضرورياً في هذه الحالة.

أعراض الجلطة الدموية في الذراع

لن يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض عندما يتشكل تجلط الأوردة العميقة في الذراع، وفي حالات أخرى قد تتطور الأعراض ببطء عند حدوثها، قد تشمل أعراض جلطة الدم في الذراع ما يلي:

1- الشعور بسخونة بسيطة على الجلد عند اللمس.

2- ظهور ألم يشبه التشنج.

3- الشعور بتورم في الذراع المصاب بالجلطة.

4- تغير لون الجلد إلى اللون الأحمر أو الأزرق.

5- يتحول ملمس الجلد، ويكون أكثر رقة.

إذا ظهرت هذه الأعراض، يجب على الشخص طلب الرعاية الطبية الطارئة، يمكن أن يكون تجلط الأوردة العميقة في الذراعين خطيرًا جدًا.

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

عند ظهور علامات على الذراع يكون من الضروري سرعة التوجه إلى الطبيب المختص، لأنها تنذر بأعراض جلطة دموية في الذراعين أو الإصابة بالانسداد الرئوي، ويساعد التشخيص المبكر في تقديم العلاج المناسب لتجنب المضاعفات التي يمكن أن تهدد حياتك.

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