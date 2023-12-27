اتهمت والده وإخوته بقتله.. امرأة تزيف وفاة زوجها والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زيفت امرأة ،من منطقة جوندا بولاية أوتار براديش في الهند، وفاة زوجها واتهمت والده وإخوته بقتله، كجزء من خطة للاستيلاء على ممتلكات الأسرة.

وبحسب ndtv، حددت الشرطة مكان الزوج وتم القبض على الزوجين بعد أن جاءت خطتهم بنتائج عكسية.

ووفقا للشرطة، قدمت المرأة جوديا شكوى للشرطة منذ حوالي ستة أشهر، متهمة فيها والد زوجها ،نانكي، وأشقاء زوجها أرجون وشيام وأجيارام، بقتل زوجها ،رامكاران، والتخلص من الجثة.

وبعد صدور أمر من المحكمة، تم توجيه التهم إلى المتهمين الأربعة وتم احتجازهم، وفتحت الشرطة بعد ذلك تحقيقا مفصلا في الأمر.

وأدى التحقيق إلى اكتشاف صادم، وفقًا لرئيس شرطة جوندا، فينيت جايسوال، وجدت الشرطة أن رامكاران كان على قيد الحياة وأن قضية القتل كانت عبارة عن خطة من قبله هو وزوجته جوديا لإرسال أقاربهم إلى السجن والاستيلاء على ممتلكات الأسرة.

وتعقبت الشرطة الرجل إلى ولاية جوجارات وألقت القبض عليه، حيث أخبرهم رامكاران أنه كان يعمل في الولاية الغربية.

وقال ضابط الشرطة إنهم قدموا تقريرًا إلى المحكمة، لإبلاغهم بخطة الزوجين وكيف رفعوا قضية كاذبة وضللوا الشرطة، لينتهي بهما الأمر الآن في الحجز.

"عندما تم استجواب الزوجين، قالا إن هناك نزاعًا بين رام كاران وإخوته حول ممتلكات الأسرة، لقد دبروا هذه الخطة لإرسال الآخرين إلى السجن حتى تصبح الممتلكات تحت سيطرتهم، لكن الشرطة تمكنت من إحباط الأمر"، كما قال الضابط.

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