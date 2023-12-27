علامة في القدم قد تكشف الإصابة بورم الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، ويمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ.

ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ، وفقًا لما جاء في موقعي "مايو كلينك"، "ويب ميد".

وقد تكون تشنجات القدم علامة على ورم في الدماغ، ويمكن أن يضغط الورم على الأعصاب ما يؤدي لتشنجات الأعصاب، وفي الغالب تكون هذه التشنجات مؤلمة للغاية.

ويمكن أن ترجع تشنجات القدم لعدة أسباب أخرى مثل:

الجفاف.

نقص البوتاسيوم.

الإجهاد.

وفيما يلي بعض العلامات الآخرى التي تشير إلى ورم الدماغ:

الصداع.

الغثيان.

القيء.

الدوار.

مشكلات في الرؤية.

صعوبة في الكلام.

وجع في الذراعين والساقين.

تغيرات في السلوك.

نصائح تساعد على الحماية من ورم الدماغ:

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة.

تجنب التدخين.

تقليل الكحول.

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