بعد تغير أسعاره.. إزاي تحافظي على قيمة ممتلكاتك من الذهب؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بات الشغل الشاغل لكثير من السيدات، متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة اللائي يقمن بشراء الذهب لبيعه وقت الحاجة للاستفادة منه، إذ يجدن فيه استثمارًا مربحًا على المدى البعيد، لكن لا يعرفن مع تغير أسعاره قيمته الحالية، وكيف يحافظن عليه؟ وهل توجد خسارة عند البيع أم لا؟ وهل تؤثر أسعار الذهب على ممتلكاتك من المعدن الأصفر؟ وهو ما تم الرد عليه من قبل شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

هل تؤثر الأسعار على ممتلكاتك من الذهب؟

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، خلال حديثه لـ«هُن»، إن شراء الذهب كاستثمار أمر مناسب في كل الأوقات، وأن تغير الأسعار لا يؤثر على ممتلكات السيدات من الذهب: «انخفاض أو ارتفاع الذهب يجب ألا يخيف أي سيدة، لأنه مش بيأثر بأي شكل من الأشكال على الذهب الذي تمتلكه السيدة، حتى لو أرادت البيع، وتحافظ عليه وتحسب سعره من خلال وزن الذهب ومعرفة المناسب من أسعاره لو أرادت البيع».

طريقة حساب قيمة الذهب

أوضح نادي نجيب، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ«هُن»، أن معرفة قيمة الذهب الحالية، تتم من خلال وزن عدد الجرامات وضربها في سعر الجرام حاليًا: «في كل الأحوال لا توجد خسارة في الممتلكات التي تقتنيها السيدة من الذهب، لأن المعدن الأصفر في حالة من الاختلاف في أسعار الجرامات، في الوقت السابق عن الحالي».

طرق لعدم الخسارة في الذهب

أكد «نجيب»، أنه يجب عدم المساس بالذهب المستثمر أبدًا، إذا لم تكن السيدة في حاجة للبيع: «لو عندك دهب من الاحتياطي الخاص ومش محتاجاه بيعي، لو من أصل رأس المال متبيعش إلا لو حسبتي قيمة الدهب وحسيتي أن مناسب ليكِ، وتعرفي لما تيجي تبيعي الفرق بين السعر إللي اشتريتي بيه والسعر اللي هتبيعي، لضمان عدم الخسارة، وفي حاله البيع اجعلي لنفسك هدفًا للسعر».