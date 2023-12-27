"تظهر في العينين".. علامة تشير إلى إصابتك بمرض يصيب العقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الخرف هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ، يفكر معظم الأشخاص فورا في فقدان الذاكرة عندما يتعلق الأمر بالخرف، لكن هذه ليست دائمًا علامة التحذير الأولى.

وقال روشني باتيل، أخصائي العيون البريطاني: "أحد الأعراض الأقل شهرة للخرف يمكن أن تظهر في عينيك.

ولذلك، أكد طبيب العيون أهمية التعرف على فقدان البصر كإحدى العلامات التحذيرية، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال باتل: "يصبح الخرف وفقدان البصر أكثر شيوعا كلما تقدمت في السن، لكن الأشخاص المصابين بالخرف يمكن أن يعانون أيضًا من مشاكل بصرية ناجمة عن الدماغ، حتى لو كانت أعينهم لا تزال سليمة".

وتابع: "يمكن أن يسبب الخرف مجموعة متنوعة من التغييرات في الدماغ، بما في ذلك كيفية معالجة الدماغ للمعلومات التي تجلبها العيون ".

قد يكون من الصعب التمييز بين أعراض فقدان البصر والخرف، ولهذا السبب من المهم أن يقوم الشخص المصاب بالخرف بفحص بصره بانتظام، حيث يمكن لاختبارات العين تحديد حالات العين التي قد تسبب مشاكل فقدان البصر دون علاج مبكر.

كما أن فحوصات الشبكية يمكن أن تكتشف التغيرات الرئيسية في الأوعية الدموية التي قد توفر علامة مبكرة على مرض ألزهايمر.

علامات الخرف:

التغيرات في الرؤية:

قد يواجه الأفراد المصابون بالخرف صعوبة في الإدراك البصري، بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان.

صعوبة القراءة أو الكتابة:

يمكن أن يؤدي الخرف إلى مشاكل في القراءة أو الكتابة أو فهم الرموز والأرقام.

الهلوسة البصرية:

قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف من الهلوسة البصرية (رؤية أشياء غير موجودة).

ضعف الذاكرة البصرية:

قد يصبح تذكر الوجوه أو الأماكن أو الأشياء أمرًا صعبًا بالنسبة للأفراد المصابين بالخرف.

لذا إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين، فمن الضروري اتخاذ إجراءات فورية والتحدث إلى الطبيب.

وهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لمساعدة شخص يعاني من فقدان البصر والخرف، بما في ذلك تنظيف النظارة بانتظام وتسهيل العثور على الأشياء والاعتناء بالعينين جيدًا وتحسين الإضاءة في جميع أنحاء المنزل، واستخدام الألوان المتباينة لضمان سهولة التمييز بين الأشياء.

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