"فرصة العمر".. هذا ما يحدث لـ برج الثور خلال عام 2024- "فيديو"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي



كشفت خبيرة التاروت بسنت يوسف، عن توقعات برج الثور خلال عام 2024.



وقالت بسنت خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر": "بداية مميزة وقوية لبرج الثور في 20 أبريل 2024".



وأضافت: "عام الدعم والمساندة والتجارب الجديدة، ويحصل مواليد هذا البرج على فرصة العمر".



وتابعت خبيرة التارو: "المرونة وسرعة الاستجابة ورد الفعل الممتاز هما المفاتيح السحرية لبرج الثور في 2024".



وأوضحت: "أصحاب برج الثور يستطيعون تنفيذ خطتهم المؤجلة منذ العام الماضي خلال 2024".



وأشارت: "عام ممتاز للتواصل والتعارف مع الخارج والارتباط والزواج أو الشراكة المهنية".



ولفتت: "أغلب الأعراض الصحية التي تطرأ على مولود الثور نتيجة حالة نفسية، لذا يجب توخي الحذر".



واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.



وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.