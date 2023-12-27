فيديو.. روبوت يهاجم مهندسا في مصنع - لن تتوقع ما فعله"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعرض أحد مهندسي شركة تسلا لهجوم بواسطة روبوت خلال عطل في مصنع جيجا تكساس التابع للشركة بالقرب من أوستن بالولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الواقعة أمام عاملين عاشا حالة رعب، بعد تعرض زميلهما الموظف لهجوم بواسطة الآلة المصممة لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثًا.

وقام الروبوت بتثبيت الرجل، الذي كان حينها يبرمج برنامجًا لاثنين من روبوتات تسلا المعاقين في مكان قريب، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، تاركًا "أثرًا من الدم" على طول سطح المصنع.

تم الكشف عن الحادث - الذي ترك الضحية يعاني من "جرح مفتوح" في يده اليسرى - في تقرير الإصابة الذي تم تقديمه إلى مقاطعة ترافيس والمنظمين الفيدراليين.

وبحسب تسلا، فإن جروح المهندس، التي أصيب بها في يده اليسرى، لم تتطلب إجازة من العمل للتعافي.

ومع ذلك ، أخبر شاهدا العيان على الحادث - الذي وقع في قسم مصنع تكساس، حيث يتم تجميع هيكل السيارة لأول مرة - الصحفيين قصة مروعة أكثر.

بينما كان مهندس تسلا ،الذي ينزف دمًا، يحاول التحرر من قبضة روبوت التجميع، ضغط عامل آخر على زر "إيقاف" الطوارئ لإنهاء الهجوم.

وبمجرد إطلاق سراحه، سقط المهندس على بعد قدمين من منحدر مصمم لجمع خردة الألومنيوم، تاركًا وراءه أثرًا من الدماء، وفقًا لما ذكره موقع The Information، وهو موقع إخباري تقني.

تقرير الإصابة، الذي يجب على "تسلا" تقديمه إلى السلطات بموجب القانون للحفاظ على الإعفاءات الضريبية المربحة في تكساس، ادعى أن المهندس لم يكن بحاجة إلى إجازة من العمل.

لكن محامية تمثل العمال المتعاقدين مع شركة تسلا، قالت إنها تعتقد، بناءً على محادثاتها مع العمال هناك، أن عدد الإصابات التي لحقت بالمصنع لم يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ.

اقرأ أيضًا:

5 علامات ظهورها يدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

6 فئات معرضة للإصابة بجلطة الرئة.. احذروا هذه العلامات

هل وضع المكياج يوميًا يسبب سرطان؟.. هذا ما يحدث للجسم

خبيرة التارو بسنت يوسف تكشف عن تغيرات تاريخية تؤثر على العالم في 2024- "فيديو"



الأبراج الأكثر حظا في 2024.. أموال في الطريق إليهم وسعادة