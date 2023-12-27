" أكل الزبادي بتاعها".. لن تتوقع كيف انتقمت فتاة من شقيقها - واقعة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، استيقظت فتاة من تشيلي ،تبلغ من العمر 19 عامًا، ولم تجد الزبادي الخاص بها في الثلاجة، قبل أن تكتشف أن شقيقها تناوله.

وبحسب موقع limnews، حدث شجار بين الفتاة وشقيقها، ثم غادرت المكان لكنها عادت ليلا، لتنتقم بشكل صادم.

وعندما كان شقيقها نائما استيقظ على صوت منشار كهربائي، ورغم محاولته إبعادها عنه إلا أنها تمكنت من قطع إصبعين من أصابع يد بالمنشار.

وتم القبض على الفتاة من قبل جهات إنفاذ القانون، وذكرت أثناء استجوابها أنها فعلت ذلك لأن شقيقها أخذ طعامها دون إذن، فقررت الانتقام منه.

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