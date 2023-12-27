سرطان الأمعاء.. 4 علامات في البراز تكشف الإصابة - احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الأمعاء هو نوع من السرطان يُصيب الأمعاء الغليظة أو المستقيم، وهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي.

وحذر استشاري جراحة القولون والمستقيم جيمس كينروس، من 4 علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء تظهر في البراز، وفقًا لما ورد في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- تغيرات عادات البراز

تتغير عادات البراز لدى العديد من الأشخاص من وقت لآخر، يرجع ذلك بسبب النظام الغذائي أو الأدوية أو الإجهاد، ومع ذلك، إذا لاحظت أنك تعاني التبرز أكثر من المعتاد، أو البراز أكثر ليونة وسلاسة، فهذا علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة، مثل سرطان الأمعاء.

- وجود دم في البراز

علامة تحذيرية أيضًا على سرطان الأمعاء، خاصة إذا كنت لا تعاني من البواسير.

لذا، من الضروري الذهاب للطبيب فور ملاحظتها، حيث يساعدك على تحديد سبب النزيف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

- آلام البطن

آلام البطن هي علامة شائعة للعديد من المشكلات الصحية، مثل: إرهاق العضلات وآلام الدورة الشهرية، ومع ذلك، أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء.

- ألم أو كتلة في المعدة

بالإضافة إلى آلام البطن، يشير وجود ألم أو كتلة في المعدة أو الظهر أيضًا إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وأشار الطبيب إلى أن، الكشف المبكر عن سرطان الأمعاء أحد أفضل الطرق لزيادة فرص الشفاء والبقاء على قيد الحياة.

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