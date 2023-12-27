"فخ وكشف أسرار".. 3 أبراج الأقل حظا خلال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - حلت خبيرة التاروت بسنت يوسف ضيفة مع الإعلامي عمرو أديب وكشفت عن الأبراج الأقل حظا لعام 2024.



وقالت بسنت خلال لقائها ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة mbc مصر: "الثور والأسد وتحذير مهم للسرطان".

بر ج الثور

على الرغم من الجوانب المميزة لمواليد برج الثور على جميع الأصعدة، إلا أنه على الجانب الصحي تتطرأ عليه بعض الأعراض الصحية، نتيجة حالة نفسية.

برج الأسد

حذرت بسنت مواليد برج الأسد من الوقوع بحسن نية في مشكلة أو فخ من أعدائه أو منافسيه، لذا يجب حماية أسراره الشخصية.

برج السرطان

السرطان صعب عليه الحفاظ على أسراره خلال عام 2024.



واعتادت خبيرة التاروت بسنت يوسف دائما الظهور مع الإعلامي عمرو أديب قبل بداية العام الجديد، وغالبا ما تحدث توقعاتها.



وعلم التاروت عبارة عن مجموعة من الأوراق تظهر واحداً وعشرين ورقة رابحة، وورقة خاصة تُدعى "المهرج"، كما أن بطاقات التاروت تستخدم في معظم دول أوروبا.

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