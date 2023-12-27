علامة تظهر عند استخدام الحمام تدل على الإصابة بجرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

محمد المنيسي يقول، بعد استخدام المرحاض هناك علامة واحدة على الإصابة بجرثومة المعدة يجب معرفتها وهي وجود دم في البراز.

وأضاف استشاري الباطنة، قد يكون الدم إما أحمر فاتحًا أو أسودًا، وقد يكون مرئيًا بالعين المجردة أو يمكن اكتشافه فقط باستخدام اختبار البراز.

تُعد جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) نوعًا من البكتيريا التي تعيش في المعدة يمكن أن تسبب هذه البكتيريا مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك:

ألم في البطن

حرقة المعدة

الغثيان

القيء

فقدان الشهية

فقدان الوزن

يمكن أن تسبب جرثومة المعدة أيضًا نزيفًا داخل المعدة ويمكن أن يكون هذا النزيف حادًا أو مزمنًا، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل فقر الدم أو القرحة.

إذا لاحظت وجود دم في البراز بعد استخدام المرحاض، فمن المهم استشارة الطبيب فور ذلك قد يطلب منك الطبيب إجراء اختبارات للتحقق من وجود جرثومة المعدة.

نصائح طبية تساعدك على منع الإصابة بجرثومة المعدة:

اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون قبل وبعد تناول الطعام.

لا تشارك أدوات الطعام أو المشروبات مع الآخرين.

تجنب شرب المياه غير المعبأة من مصادر غير معروفة.

اطهِ اللحوم والأسماك جيدًا قبل تناولها.

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