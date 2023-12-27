8 نصائح لمواجهة 4 ظواهر جوية في طقس الغد.. تحذير لهذه الفئات

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من القلق تنتاب الأمهات دائما من التقلبات الجوية، والتي تعد سمة أساسية لفصل الشتاء، الذي ترتبط به انتشار الأمراض التنفسية والفيروسية، ليبدأن في إعداد خططا لحماية أطفالهن، وربما هذا ما يشغلهن في الوقت الحالي، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة ستشهد 4 ظواهر مختلفة، بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

4 ظواهر جوية غدا

أوضح محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، وتزداد كمية الرطوبة، بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، كما أنه تتسقاط أمطار رعدية متفاوتة الشدة، مع حركة الرياح المحملة بالأتربة، بسبب ذروة تأثير المنخفض الجوي.

تحذير من حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، جميع الفئات خاصة الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة والحساسية الشديدة: «تكاثف السُحب ونشاط الرياح لازم ياخد الأفراد الحذر منه، بسبب سرعات الرياح، لعدم تأثيرها على الصحة».

التخفيف من التأثيرات

وجهت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، عبر «هُن»، عدة نصائح للتخفيف من أثر الظواهر الجوية وحالة الطقس: «الكتل الهوائية من طبقات الجو العليا تكون شديدة التأثير على رئة الطفل والأم، لذلك يجب الالتزام ببعض الإرشادات الصحية».

وقدمت نهلة، روشتة لمواجهة تقلبات الطقس:

- الاهتمام بتناول البروتين والفاكهة والخضار.

- تناول الطفل الفيتامينات.

- الابتعاد عن المضادات الحيوية التي تتعارض مع الصحة.

- تقليل السكريات والنشويات في المحتوى الغذائي.

- ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم.

- ضرورة ارتداء الكمامة الطبية أثناء الخروج من المنازل.

- استخدام الكحول بالكميات المحدودة، مع الحرص على غسل الأيدي.

- يجب إجراء فحص طبى للتأكد من عدم تضرر رئة الأطفال، واستشارة الطبيب عند الإصابة بنزلات البرد.