لا تتجاهل هذه العلامة تكشف الإصابة بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري هو حالة خطيرة وعادة ما تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير.

على الرغم من أنه ليس من المعروف بالضبط ما الذي يسبب مرض السكري من النوع الأول، إلا أن النوع الثاني يرتبط عادة بعوامل نمط الحياة، مثل: زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بالقدر الكافي.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج حالي لمرض السكري، إلا أن من المهم أن تكون على دراية بالأعراض المحتملة، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وقال الطبيب الصيدلي عباس كناني في Chemist Click بالمملكة المتحدة، يمكن أن تظهر إحدى العلامات التحذيرية في الليل.

وكشف أن الاستيقاظ كثيراً ليلاً للذهاب إلى المرحاض قد يعني أن الشخص مصاب بمرض السكري.

وأوضح عباس: "مرض السكري هو حالة تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى الشخص بشكل كبير".

وتابع: "هناك نوعان رئيسيان من مرض السكري وهما، مرض السكري من النوع الأول وهو حالة تستمر مدى الحياة حيث يهاجم الجهاز المناعي للجسم الخلايا التي تنتج الإنسولين ويدمرها، أما الثاني حيث لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع مرض السكري، وهذا يمكن أن يسبب المزيد من التبول المتكرر".

وأضاف: "ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يمكن أن يدفع الجسم إلى إفراز الجلوكوز الزائد عن طريق البول".

وأشار: "عندما يحدث هذا، يظهر المزيد من السكر في البول وبالتالي إنتاج كميات إضافية من البول، والمعروفة باسم التبول الليلي."

إذا لاحظت هذه العلامة يجب عليك التحدث إلى طبيبك فورا.

وتابع: "قد يشعر مرضى السكري بالعطش الشديد والتعب حتى بعد شرب الماء بكثرة، وأيضًا فقدان الوزن وكتلة العضلات، وعدم وضوح الرؤية والحكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع".

وواصل عباس: "وأيضا إذا كان عمرك أكثر من 40 عاماً، أو لديك قريباً مصاب بمرض السكري، أو كنت تعاني زيادة الوزن أو السمنة".

ولفت: "كما أن الأشخاص من أصل آسيوي أو أفريقي كاريبي أو أسود، هم أيضًا أكثر عرضة للخطر، ويرجع ذلك أساسًا إلى تاريخ العائلة والعوامل الاجتماعية والبيئية، والأفراد من جنوب آسيا هم أكثر عرضة للإصابة بمقاومة الأنسولين في سن أصغر".

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